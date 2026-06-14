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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

خرید گندم از مرز ۱۴ هزار تن در پلدختر گذشت

خرید گندم از مرز ۱۴ هزار تن در پلدختر گذشت

پلدختر - رئیس اداره تعاون روستایی پلدختر از خرید بیش از ۱۴ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان خبر داد.

سید شجاع شاهرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراکز خرید گندم توسط تیم‌های تخصصی شبکه مستقر در کمیسیون‌ها و عوامل تشخیص و تطبیق (ذی‌حساب) که از همکاران جهاد کشاورزی در همه مراکز خرید گندم حضوری فعال داشته و بر روند خرید گندم نظارت مستمر دارند.

وی تصریح کرد: از این میزان گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در سطح منطقه که توسط همکاران پرتلاش شبکه تعاون روستایی خریداری شده است که مقدار ۱۳ هزار و ۷۰۰
تن از آن باتوجه‌به آهنگ حمل اعلامی توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی لرستان به مقاصد حمل ارسال شدند.

رئیس اداره تعاون روستایی پل‌دختر، گفت: میزان ۱۳ هزار تن نیز ثبت سامانه شده و مقدار ۱۲ هزار تن نیز برای پرداخت وجه به کشاورزان عزیز به بانک عامل ارسال شده است.

شاهرخی، افزود: تعداد باقی‌مانده کشاورزان متأسفانه اسم آنها در سامانه پهنه‌بندی جهاد کشاورزی نیست که درخواست می‌شود این عزیزان برای ثبت گندم‌های تحویلی خود و ارسال به بانک هرچه زودتر به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کارشناسان پهنه‌بندی مراجعه و نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند تا هرچه سریع‌تر بتوان مقدار تحویلی گندم‌های آن نیز ثبت سامانه شود و برای پرداخت به بانک عامل ارسال شوند.

کد مطلب 6859816

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