اصلاح و توسعه ۲۵۱ کیلومتر خطوط آبرسانی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی ظهر یکشنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت آغاز هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، افزود: حفظ هر قطره آب، مصداق مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شکر نعمت الهی است.

مدیرعامل و معاونان شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از نقش ائمه جمعه در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب اظهار کرد: ائمه جمعه می‌توانند موضوع مدیریت مصرف آب را از یک مسئله فنی به یک مسئولیت دینی، اخلاقی و اجتماعی تبدیل کنند.

وی با اشاره به وضعیت مصرف آب در استان اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد حدود ۳۰۰ هزار مشترک دارد که ۶۷ درصد آنها در الگوی مصرف بهینه قرار دارند، ۲۷ درصد تا دو برابر الگو مصرف می‌کنند و ۶ درصد نیز مشترکان پرمصرف هستند.

رضایی از اصلاح و توسعه بیش از ۲۵۱ کیلومتر خطوط آبرسانی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها، میزان هدررفت آب چهار درصد کاهش یافته که ارزش اقتصادی آن با قیمت‌های امروز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی با اشاره به شرایط خاص استان افزود: پراکندگی یک‌هزار و ۶۴۳ روستا و سخت گذر بودن بسیاری از مناطق، هزینه خدمات‌رسانی را بیش از ۱۵ درصد نسبت به میانگین کشوری افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اقدامات پدافندی شرکت در شرایط بحرانی خبر داد و تصریح کرد: بهسازی و بازسازی ۲۰ دهنه چشمه و ۸۷ حلقه چاه به‌گونه‌ای انجام شده که در صورت بروز بحران و اختلال در زیرساخت‌های انرژی، امکان انتقال ثقلی آب به مشترکان فراهم باشد.

وی از پیگیری تخصیص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اصلاح و توسعه شبکه‌های آبرسانی خبر داد و گفت: پیمانکار ویژه‌ای نیز برای شناسایی و رفع شکستگی‌های شبکه انتخاب شده است.

اسراف در شرع حرام است

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد هم با اشاره به کاهش بارندگی‌ها و افزایش مصرف، اظهار کرد: آب از ضروری‌ترین نیازهای بشر است و تغییر سبک زندگی در کنار رشد جمعیت، مصرف منابع را افزایش داده است.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف افزود: اسراف در شرع حرام است و همه مردم و مسئولان باید برای صیانت از منابع تلاش کنند و از هدررفت آنها جلوگیری شود.

وی همچنین خواستار برخورد قانونی با استفاده‌های غیرمجاز از آب شرب، به‌ویژه برای آبیاری باغات در فصل تابستان شد و گفت: نظارت جدی بر این موضوع ضروری است.

آیت‌الله حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت همدلی و رفع سوءتدبیرها تأکید کرد و افزود: خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و استفاده صحیح از ظرفیت‌های کشور می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط عمومی جامعه باشد.