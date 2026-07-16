به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در موافقت‌نامه اعتبارات شرکت یک ایراد وجود دارد که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم و اسناد پرداخت نیز آماده است.

وی افزود: تنها مانع موجود، همین ایراد موافقت‌نامه‌ای است که موجب شده اعتبار فعلاً در انتظار رفع مشکل باقی بماند و تمام تلاش خود را برای برطرف کردن آن به کار گرفته‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۳۰ میلیارد تومان از این اعتبار مربوط به سال جاری است، تصریح کرد: مابقی اعتبار نیز مربوط به پروژه‌های حوزه فاضلاب است.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر پنج موافقت‌نامه جدید داریم که در متن آنها اشکالاتی ایجاد شده و در حال رایزنی با مسئولان مربوطه برای رفع این مشکلات هستیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در تهران گفت: روز گذشته نیز برای پیگیری این موضوع در تهران حضور داشتم و اگر این مشکل از مسیر فعلی حل نشود، از راهکار دیگری برای رفع آن استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تا پایان مردادماه امسال این اعتبار به طور کامل هزینه خواهد شد و اسناد مربوط به آن نیز موجود و فرآیندهای مالی آن انجام شده است.