خبرگزاری مهر، گروه استانها-ولی پور: در روزهایی که کشور با فشار بر زیرساخت‌های حیاتی، افزایش مصرف انرژی و تهدیدهای ناشی از جنگ ترکیبی مواجه است، مسئله تاب‌آوری در تأمین منابع اساسی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

امروز آب، برق و گاز تنها خدمات عمومی نیستند، بلکه از مهم‌ترین پایه‌های امنیت، آرامش و پایداری اجتماعی به شمار می‌روند؛ منابعی که پایداری آنها نقش مستقیمی در حفظ رفاه عمومی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی دارد.

در چنین شرایطی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی هوشمندانه به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت تاب‌آوری کشور مطرح می‌شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با وجود ظرفیت‌های طبیعی قابل توجه، به دلیل فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، پراکندگی جمعیت و افزایش مصرف، نیازمند مشارکت گسترده مردم در حفاظت از منابع و مصرف بهینه انرژی است.

مسئولان خدمات‌رسان استان معتقدند کاهش هدررفت منابع، مقابله با انشعابات غیرمجاز و اصلاح الگوی مصرف، می‌تواند نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه‌های آب، برق و گاز داشته باشد.

مدیریت مصرف راهکار کاهش فشار به شبکه آبرسانی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرسودگی حدود ۳۰ درصد از خطوط انتقال آب استان گفت: نزدیک به ۲ هزار کیلومتر از شبکه آبرسانی استان نیازمند بازسازی و اصلاح اساسی است.

رضا رضایی استفاده غیرمجاز از منابع آبی را از عوامل مهم هدررفت آب و افزایش هزینه‌های تأمین و انتقال دانست و افزود: مدیریت مصرف و همکاری مردم می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه‌های آبرسانی ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در شرایط کنونی ادامه داد: اگر تنها بخشی از مصرف بی‌رویه کنترل شود، سالانه میلیاردها تومان از هزینه‌های بازسازی و اصلاح شبکه کاهش خواهد یافت؛ اعتباری که می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش تاب‌آوری استان شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد راهکارهایی مانند خودداری از شست‌وشوی خودرو و حیاط با آب شرب، رفع سریع نشتی‌ها، کاهش زمان استحمام، استفاده از گیاهان کم‌مصرف در فضای سبز و جلوگیری از هدررفت آب کولرها را از جمله اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف عنوان کرد.

وی همچنین مقابله با انشعابات غیرمجاز را ضرورتی جدی دانست و گفت: هرگونه هدررفت منابع، فشار مضاعفی بر شبکه‌های خدمات‌رسان وارد می‌کند و مشارکت مردم در صیانت از منابع عمومی، یک مسئولیت اجتماعی مهم است.

اجرای طرح مهتاب راهکاری برای کاهش تلفات انرژی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» در استان گفت: این طرح با هدف مدیریت هوشمند مصرف، کاهش تلفات انرژی و حفظ پایداری شبکه برق در حال اجراست.

رسول روستایی افزود: در قالب این طرح، ۴۷۵ مورد انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و جمع‌آوری شده و بیش از ۲.۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی به شبکه بازگشته است؛ رقمی که معادل مصرف سالانه حدود یک هزار خانوار است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ همچنین بیش از یک هزار و ۹۰۰ متر شبکه غیرمجاز برق در نقاط مختلف استان جمع‌آوری شد که نقش مهمی در کاهش اتلاف انرژی و افزایش تاب‌آوری شبکه داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان اینکه شهرستان بویراحمد بیشترین تعداد انشعاب غیرمجاز را داشته است، گفت: ناحیه باشت نیز بیشترین میزان انرژی احیا شده را به خود اختصاص داده است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که کشور نیازمند حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی است، مصرف بهینه برق و جلوگیری از استفاده‌های غیرمجاز، بخشی از مسئولیت اجتماعی شهروندان در مسیر تقویت تاب‌آوری ملی محسوب می‌شود.

طرح جایگزینی ۱۰ هزار بخاری کم مصرف در استان اجرا می شود

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی پالایشگاه‌ها و تأسیسات گازی کشور گفت: با توجه به زمان‌بر بودن تعمیرات اساسی این تأسیسات، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف گاز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

وی افزود: شرکت گاز با اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی و همکاری دولت، طرح جایگزینی ۱۰ هزار بخاری فرسوده با تجهیزات کم‌مصرف را در مناطق محروم استان اجرا می‌کند.

طالبی بیان کرد: اجرای این طرح سالانه حدود ۴۶۶ هزار مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز به همراه داشته باشد و افزود: برای اجرای آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی عایق‌بندی درزها، استفاده از پرده‌های ضخیم، پوشیدن لباس گرم و تنظیم مناسب دمای بخاری‌ها را از راهکارهای ساده اما مؤثر برای کاهش مصرف انرژی دانست و از مردم خواست با رعایت این نکات، در حفظ پایداری شبکه گاز مشارکت کنند.

کارشناسان معتقدند در شرایط حساس کنونی، تاب‌آوری اجتماعی بدون مشارکت مردم تحقق نخواهد یافت. صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز، تنها یک رفتار فردی نیست بلکه اقدامی مؤثر در حفظ امنیت انرژی، کاهش هزینه‌های عمومی و تضمین رفاه نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، همدلی مردم و مسئولان در مدیریت منابع می‌تواند کهگیلویه و بویراحمد را در برابر شرایط سخت مقاوم‌تر کند؛ چرا که آینده‌ای پایدار، از همین صرفه‌جویی‌های کوچک و مسئولانه آغاز می‌شود.