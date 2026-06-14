به گزارش خبرنگار مهر، الهکرم اخلاقی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع گفت: آغاز این برنامه از مردادماه یک فرصت جدی برای ارتقای ارائه خدمات سلامت در استان بوده و لازم است تمامی اجزا، از زیرساختهای الکترونیک تا تأمین نیروی انسانی، قبل از موعد مقرر تکمیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت رفع سریع کمبودها افزود: شهرستان دشتستان بهدلیل وسعت، پراکندگی جمعیت و حجم بالای خدمات، نیازمند نیازسنجی دقیق نیروهای انسانی است. کمبود پزشک، ماما، مراقب سلامت و نیروهای پشتیبان باید بهسرعت احصا و جهت پیگیری به سطح استان و وزارت بهداشت گزارش شود.
رئیس دانشگاه با اشاره به اهمیت انسجام مدیریتی اظهار داشت: اجرای موفق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع تنها زمانی محقق میشود که شبکه بهداشت و درمان شهرستان با هماهنگی کامل مدیریتی و با رعایت سلسلهمراتب سازمانی فعالیت کند. هرگونه اقدام بدون هماهنگی میتواند روند اجرای برنامه را دچار اختلال کند.
اخلاقی همچنین با تأکید بر نقش زیرساختهای الکترونیک گفت: اتصال و یکپارچهسازی سامانههای الکترونیک میان دانشگاه و سازمانهای بیمهگر، شرط اصلی اجرای برنامه بوده و بدون تبادل اطلاعات منظم و دقیق، انجام نظام ارجاع امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: با همراهی اعضای هیأترئیسه، مدیران حوزه سلامت و همکاری سازمانهای بیمهگر، اجرای مرحله دوم برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در دشتستان میتواند بهعنوان تجربهای موفق در سطح استان و کشور رقم بخورد و گامی مؤثر در ارتقای کارآمدی نظام سلامت باشد.
در ادامه معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تشریح اهداف فنی طرح اظهار داشت: اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از اولویتهای راهبردی نظام سلامت کشور است؛ این برنامه با رویکرد پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماریها، ترویج سبک زندگی سالم و ارتقای خودمراقبتی طراحی شده و میتواند نقش مؤثری در کاهش بار بیماریها، مدیریت هزینهها و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت ایفا کند.
امیرحسین دارابی افزود: در این برنامه، پزشک عمومی دروازه ورود به نظام سلامت است و برای هر سههزار نفر جمعیت، یک تیم سلامت شامل پزشک، ماما و مراقب سلامت در نظر گرفته شده است.
نظر شما