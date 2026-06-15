زارع: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دشتستان حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر دوشنبه در نشست بررسی الزامات اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع مورد با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاون بهداشت دانشگاه و جمعی از مدیران مرتبط در استانداری بوشهر با ابراز حمایت از اجرای این برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان بوشهر و شهرستان دشتستان گفت: این برنامه از اولویتهای مهم دولت چهاردهم و از تاکیدات رئیس جمهور جهت رفع موانع و فراهمسازی بسترهای لازم برای اجرای مؤثر این برنامه است.
استاندار بوشهر افزود: با توجه به آغاز رسمی این برنامه از اول مردادماه سال جاری در شهرستان دشتستان، تمامی دستگاههای اجرایی استان موظفاند در چارچوب وظایف و مسئولیتهای خود، همکاری و هماهنگی لازم را با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بهعمل آورند تا این برنامه بهصورت منسجم، هدفمند و بدون وقفه اجرایی شود.
وی با تأکید بر لزوم پشتیبانی بینبخشی از اجرای این برنامه تصریح کرد: استانداری بوشهر از اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در دشتستان حمایت کامل دارد و آمادگی لازم برای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، سازمانهای بیمهگر و سایر بخشهای مرتبط بهمنظور تسهیل در روند اجرا وجود دارد.
شهرستان دشتستان یکی از ۲۰ شهرستان منتخب کشور در اجرای برنامه پزشک خانواده شهری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این نشست با تشریح ابعاد اجرایی برنامه اظهار کرد: شهرستان دشتستان بهعنوان یکی از ۲۰ شهرستان منتخب کشور برای اجرای فاز دوم برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع تعیین شده است.
اله کرم اخلاقی ادامه داد: برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع با هدف تقویت خدمات سطح اول، ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، کاهش مراجعات غیرضروری، مدیریت صحیح مسیر دریافت خدمت و کاهش بار مالی بیماران طراحی شده و اجرای مطلوب آن میتواند آثار قابلتوجهی در افزایش کارآمدی نظام سلامت به همراه داشته باشد.
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از اولویتهای راهبردی نظام سلامت
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با تشریح اهداف و الزامات فنی برنامه گفت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از اولویتهای راهبردی نظام سلامت کشور است و با رویکرد پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماریها، ترویج سبک زندگی سالم و ارتقای خودمراقبتی، نقش مؤثری در کاهش بار بیماریها، مدیریت هزینهها و افزایش عدالت در سلامت ایفا میکند.
امیرحسین دارابی افزود: تکمیل زیرساختهای الکترونیک، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تجهیز فضاهای فیزیکی و ایجاد هماهنگی کامل با بیمهها، از الزامات اصلی پیش از آغاز رسمی برنامه در دشتستان محسوب میشود.
در این نشست، روند آمادهسازی مقدمات اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در شهرستان دشتستان و الزامات پشتیبانی بینبخشی برای آغاز رسمی آن در موعد مقرر، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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