به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مجازی مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، نمایندگان مجلس دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مهم‌ترین مسائل حوزه آموزش کشور مطرح کردند.

منادی: آموزش و پرورش مهم‌ترین سنگر مقابله با تهدیدات آینده است

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری ۱۹ جلسه تخصصی کمیسیون در ایام اخیر، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پیگیری‌ مجلس و کمیسیون آموزش، اصلاح نحوه تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال و تبدیل آن به تأثیر مثبت بود که موجب کاهش نگرانی داوطلبان و خانواده‌ها شد.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی آموزش و پرورش در توسعه کشور افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز حوزه علم و دانش کشور را هدف قرار داده‌اند و تجربه‌های اخیر نشان داد که اقتدار کشور بر پایه علم و فناوری استوار است. از این رو باید سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و آموزش عالی به اولویت اصلی دولت تبدیل شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس همچنین با انتقاد از کمبود اعتبارات آموزشی، خواستار حل مشکلات حقوقی معلمان، تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریس، نهضتی و پیش‌دبستانی و تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد شد و گفت: سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به اجرای قوانین مرتبط با معیشت فرهنگیان و تأمین منابع آموزشی تمکین کند.

منادی همچنین بر توسعه آموزش‌های پیش‌ دبستانی، ساماندهی صندوق ذخیره فرهنگیان، تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و حمایت از تولیدات علمی و فناوری کشور تأکید کرد.

آذری: جنگ اخیر درس‌های مهمی برای نظام آموزشی داشت

در این نشست علی آذری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده در شرایط اخیر کشور گفت: جنگ اخیر درس‌های مهمی برای نظام آموزشی داشت و لازم است این تجربه‌ها در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت‌های استانی برای اجرای برنامه‌های تحولی در آموزش و پرورش شد و بر لزوم تقویت مدیریت‌های آموزشی در استان‌ها تأکید کرد.

ابوترابی: ساختار آموزش و پرورش نیازمند بازنگری جدی است

همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار نظام آموزشی کشور گفت: آموزش و پرورش نیازمند بازنگری اساسی در حوزه پیش‌دبستانی و دوره ابتدایی است و باید پیوستگی تربیتی و آموزشی کودکان از سنین پایین مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر تقویت آموزش‌های مجازی، کاهش بروکراسی‌های اداری در فرآیندهای آموزشی و بازنگری در سیاست‌های مرتبط با کنکور و مصوبات آموزشی تأکید کرد.

ظهوریان: آموزش حضوری نباید قربانی شرایط خاص شود

در این جلسه میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به اهمیت استمرار آموزش در کشور گفت: در شرایط خاص نیز باید زمینه تداوم آموزش حضوری تا حد امکان فراهم شود و از آسیب‌های ناشی از تعطیلی‌های طولانی‌مدت جلوگیری شود.

وی بر لزوم ارتقای کیفیت آموزش و توجه به آثار آموزشی و تربیتی تصمیمات اتخاذ شده در حوزه مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

رحیمی: معیشت فرهنگیان و تقویت مدارس دولتی باید در اولویت باشد

رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان در مجلس خواستار تسریع در پرداخت فوق‌العاده‌های فرهنگیان، بهبود وضعیت مدیران و معاونان مدارس و ارتقای خدمات بیمه‌ای بازنشستگان شد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت مدارس دولتی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و سرانه آموزشی، توسعه زیرساخت‌های آموزش مجازی و توجه بیشتر به دانشگاه‌های کشور و دانشجویان نخبه تأکید کرد.

شیرین‌زاد: آموزش رسانه‌ای می‌تواند عدالت آموزشی را تقویت کند

علی شیرین‌زاد نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس نیز با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی گفت: توسعه آموزش‌های تلویزیونی و استفاده از ظرفیت صداوسیما می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی ایفا کند.

وی همچنین خواستار پیگیری جدی مسائل آموزشی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تعطیلی‌های طولانی‌مدت شد.

صمصامی: اطلاع‌رسانی درباره کنکور و آموزش باید به‌موقع باشد

حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس با تقدیر از تصمیم اتخاذ شده درباره تأثیر مثبت معدل پایه یازدهم، آن را یکی از مطالبات مهم خانواده‌ها و داوطلبان دانست.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره تصمیمات آموزشی و آزمون‌های سراسری تأکید کرد و خواستار افزایش نقش مجلس در فرآیندهای تصمیم‌سازی آموزشی شد.

یزدی‌خواه: وضعیت معیشتی فرهنگیان نیازمند توجه ویژه است

سیدعلی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران در مجلس ضمن قدردانی از اقدامات وزارت آموزش و پرورش در حوزه فرهنگی و آموزشی، بر ضرورت توجه بیشتر دولت به وضعیت معیشتی فرهنگیان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار شفاف‌سازی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و استمرار حمایت از هنرستان‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شد.

جلالی: اطلاع‌رسانی مناسب، نگرانی خانواده‌ها را کاهش می‌دهد

محمد جلالی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به نگرانی خانواده‌ها درباره مسائل آموزشی گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره کنکور، امتحانات و برنامه‌های آموزشی می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه‌های دانش‌آموزان و والدین را برطرف کند.

وی همچنین بر توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری آموزش، توجه به وضعیت دانش‌آموزان و ساماندهی مسائل مرتبط با اتباع خارجی در مدارس تأکید کرد.

هاشمی: جنگ امروز، جنگ علم و فناوری است

در این نشست سیدحسن هاشمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در شرایط کنونی گفت: جنگ امروز بیش از هر زمان دیگری ماهیت علمی و فناورانه دارد و از این رو باید توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور صورت گیرد.

وی همچنین خواستار حل مشکلات بازنشستگان فرهنگی، اجرای کامل قوانین مرتبط با آنان و تأمین اعتبارات لازم برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان و اعضای هیئت علمی شد.

موسوی‌زاده: شبکه شاد نیازمند تقویت جدی است

سیدمحسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش مجلس ضمن تقدیر از اصلاح نحوه تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور، خواستار ارتقای کیفیت شبکه شاد شد و گفت: زیرساخت‌های آموزش مجازی هنوز پاسخگوی نیازهای آموزشی کشور نیست و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین بر تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان و حمایت از صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید کرد.

ابراهیم‌پور: حل کمبود معلم و جلوگیری از مهاجرت نخبگان ضروری است

فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه آموزش و پرورش و آموزش عالی خط مقدم امنیت و پیشرفت کشور هستند، گفت: مهاجرت نخبگان همچنان یکی از چالش‌های جدی کشور است و تعیین تکلیف حقوق اعضای هیئت علمی و آیین‌نامه ارتقای آنان باید هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی همچنین با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ هزار نیروی بلاتکلیف در آموزش و پرورش، خواستار تدوین راهکاری برای ساماندهی این نیروها شد و افزود: کشور همزمان با کمبود معلم و وجود نیروهای آموزشی باتجربه مواجه است و باید از این ظرفیت به شکل اصولی استفاده شود.

ابراهیم‌پور همچنین بر ضرورت توجه جدی به هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین آموزشی و ادغام ظرفیت‌های موجود آموزش مجازی برای ارتقای کیفیت آموزش در کشور تأکید کرد.