حضرتی: نشانی از تسلیم در فرهنگ و هویت ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهرِ، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، همزمان با نخستین سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه، اظهارکرد: جنگ ۱۲ روزه، با هدف براندازی نظام و تجزیه ایران طراحی شده بود و دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان ارشد، مراکز نظامی و زیرساخت‌های حساس، ظرف چهار روز به اهداف خود دست خواهد یافت.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهارکرد: دشمن با اتکا به سال‌ها فعالیت اطلاعاتی، رسانه‌ای، فرهنگی، نفوذ و جاسوسی، برنامه‌ای فشرده برای حمله به ایران تدارک دیده بود. دراین مسیر کشور خسارت‌های سنگینی متحمل شد و فرماندهان برجسته‌ای همچون شهیدان باقری، سلامی و رشید و جمعی دیگر از نیروهای ارزشمند و باتجربه کشور به شهادت رسیدند. این افراد سال‌ها در خدمت انقلاب و نظام بودند و سرمایه‌ای بزرگ از تجربه و دانش محسوب می‌شدند.

حضرتی ادامه داد: اما با وجود شهادت فرماندهان، تخریب مراکز نظامی، هدف قرارگرفتن تأسیسات هسته‌ای و ترور دانشمندان هسته‌ای و شخصیت‌های برجسته کشور، دشمن نتوانست به اهداف خود دست یابد. جنگ ۱۲ روزه در حالی آغاز شد که مذاکرات میان ایران و طرف‌های مقابل در جریان بود و قرار بود دور ششم مذاکرات برگزار شود، اما در میانه این روند، حملات نظامی آغاز شد؛ اقدامی که حتی موجب تعجب میانجی‌های مذاکرات نیز شده بود.

ایران هیچ‌گاه تسلیم نخواهد شد

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه ایران هیچ‌گاه تسلیم نخواهد شد، گفت: در فرهنگ و هویت ملت ایران نشانی از تسلیم وجود ندارد. رهبر شهید انقلاب در طول جنگ ۱۲ روزه با پیام‌های خود بر ایستادگی، مقاومت و مقابله قاطع با دشمن تأکید کردند و همین مسئله موجب تقویت روحیه عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه شد.

وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده پس از پایان جنگ ۱۲ روزه اظهارکرد: دشمن پس از جنگ به بررسی دلایل ناکامی خود پرداخت و ما نیز در مراکز پژوهشی و شورای اطلاع‌رسانی دولت ساعت‌ها درباره عوامل موفقیت کشور بحث و بررسی کردیم. جمع‌بندی‌ها نشان می‌داد که نخستین عامل، رهبری قدرتمند و تأثیرگذار بود که بلافاصله پس از شهادت فرماندهان، فرماندهان جدید را منصوب کرد، پیام داد، روحیه‌بخشی کرد و مسیر حرکت کشور را مشخص ساخت. عامل دوم، حضور و همراهی مردم بود. دشمن تصور می‌کرد با نخستین حملات و شهادت فرماندهان، اعتراضات گسترده‌ای در کشور شکل خواهد گرفت، اما مردم آرامش خود را حفظ کردند و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

وی عامل سوم را عملکرد دولت دانست و گفت: دشمن گمان می‌کرد در شرایط بحران، دولت از تأمین کالاهای اساسی، سوخت و نیازهای روزمره مردم ناتوان خواهد شد و صف‌های طولانی، کمبود کالا و آشفتگی اجتماعی شکل خواهد گرفت، اما چنین اتفاقی رخ نداد. فروشگاه‌ها مملو از کالا بودند، خدمات عمومی برقرار ماند و در استان‌هایی که میزبان مردم بودند، امکانات لازم از جمله نانوایی سیار، پمپ بنزین سیار و سایر خدمات مورد نیاز فراهم شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: مردم ایران با آرامش، همبستگی و اتحاد خود دربرابر حمله نظامی ایستادند و دولت نیز با کارآمدی و مدیریت مناسب از این آزمون عبورکرد؛ بگونه‌ای که عملکرد آن موردتوجه و تحسین ناظران داخلی و خارجی قرارگرفت.

وی ادامه داد: دشمن در ارزیابی‌های خود به این جمع‌بندی رسید که چهار مؤلفه اصلی، یعنی رهبری، مردم، دولت و نیروهای مسلح، عوامل اصلی ناکامی آنان بوده‌اند و بنابراین باید برای تضعیف هر یک از این مؤلفه‌ها برنامه‌ریزی کند. در مقابل، جمع‌بندی کشور این بود که رمز موفقیت در وحدت و انسجام ملی، حمایت از نیروهای مسلح، پشتیبانی از دولت و تقویت امید در جامعه نهفته است.

هدف دشمن تبدیل مطالبات صنفی به بحران امنیتی بود

حضرتی با اشاره به تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: پس از پایان جنگ، پروژه‌ای با محوریت فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» آغاز شد و اروپایی‌ها تلاش کردند با ایجاد جنگ روانی گسترده، نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور تشدید شود. هدف این بود که از طریق فشارهای روانی و تحریمی، نرخ ارز، طلا و سایر شاخص‌های اقتصادی دچار نوسان شدید شود و فضای ناامیدی در جامعه شکل گیرد. چند ماه بعد و در دی ماه نیز اعتراضاتی با منشأ مطالبات صنفی و اقتصادی درباره نوسانات نرخ ارز و آثار آن بر بازار شکل گرفت.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: در این شرایط دولت بلافاصله وارد گفت‌وگو با اصناف و تشکل‌های مختلف شد و رئیس‌جمهور شخصاً نمایندگان آن‌ها را دعوت کرد تا مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند. همچنین وزرای اقتصادی در این جلسات حضور داشتند و پیگیری مطالبات در دستور کار قرار گرفت. ارتباط دولت با فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی در سطح ملی و استانی به‌طور مستمر برقرار بوده است.

حضرتی با اشاره به موضع دولت در قبال اعتراضات صنفی اظهارکرد: رئیس‌جمهور تأکید کردند که دولت از مشکلات اقتصادی مردم آگاه است، اعتراض به این مشکلات را حق طبیعی شهروندان می‌داند، نیروی انتظامی موظف به صیانت از امنیت این تجمعات است و برگزارکنندگان نیز باید مراقب باشند اعتراضات صنفی مورد سوءاستفاده جریان‌های خارجی قرارنگیرد. این اعتراضات در چارچوبی عادی و معمول در شهرهای مختلف درحال برگزاری بود، اما به تدریج عناصر خارجی وارد ماجرا شدند.

به گفته حضرتی، در ادامه همان پروژه‌ای که پس از جنگ برای تضعیف انسجام ملی طراحی شده بود، برخی افراد و جریان‌های خارجی تلاش کردند با صدور پیام‌ها و فراخوان‌ها، اعتراضات صنفی را به اعتراضات سیاسی و امنیتی تبدیل کنند. در ادامه، رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز در مداخله‌ای آشکار از این روند حمایت کرد و با مواضع خود تلاش داشت زمینه تشدید تنش‌ها را فراهم کند. هدف از این اقدامات آن بود که با افزایش بحران و درگیری، زمینه برای دخالت‌های بیشتر خارجی فراهم شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه به حوادث دی ماه اشاره کرد و افزود: پس از حوادث تلخ هجدهم و نوزدهم دی‌ماه که منجر به شهادت و کشته شدن بیش از سه هزار نفر از هموطنان شد، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند با روایت‌سازی، ابعاد این حادثه را به شکل دیگری نمایش دهند و آمار قربانیان را به ارقام بسیار بالاتری همچون ۴۰ هزار نفر برسانند. در واقع دشمن قصد داشت تا با چنین روایت‌سازی جنایت خود در غزه را که ۷۰ هزار نفر را به شهادت رساندند عادی‌سازی کنند.

به گفته حضرتی، درحالی که معاونت ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور به‌صورت رسمی فهرست اسامی جان‌باختگان را همراه با مشخصات هویتی منتشر و حتی سامانه‌ای برای اعلام موارد احتمالی جامانده ایجاد کرد، اما برخی جریان‌های خارجی همچنان بر ارقام غیرواقعی تأکید کردند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: پس از انتشار فهرست رسمی، موارد جدیدی نیز از نقاط مختلف کشور اعلام و به آمار موجود اضافه شد، اما بررسی‌ها نشان داد بخشی از اسامی مطرح‌شده از سوی رسانه‌های معاند و جریان‌های مخالف مربوط به حوادث سال‌های گذشته بوده و حتی برخی افراد معرفی‌شده نیز در قید حیات بوده‌اند.

مردم با هوشیاری سناریوی دشمن برای ایجاد شکاف در کشور را خنثی کردند

حضرتی با بیان اینکه هدف اصلی این پروژه ایجاد شکاف میان ملت ایران و حاکمیت بود، گفت: در روزهای ابتدایی تا حدودی موفق شدند چنین فضایی ایجاد کنند، اما در ادامه مردم متوجه شدند که چه برنامه‌ای علیه کشور درحال طراحی است و با هوشیاری خود این سناریو را خنثی کردند.

وی افزود: همزمان تلاش گسترده‌ای برای تخریب نیروهای مسلح و دولت صورت گرفت و برخی با طرح موضوعاتی نظیر ناکارآمدی، گرانی، تورم و... درصدد القای ناتوانی ساختار اجرایی کشور بودند. پس از این مرحله و همزمان با روند مذاکرات، دور جدیدی از فشارها و حملات آغاز شد و دشمن با این تصور که شرایط برای ضربه زدن به ارکان نظام مهیا شده است، وارد عمل شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهارکرد: در جریان جنگ اخیر، دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبر انقلاب و برخی فرماندهان عالی‌رتبه، زمینه فروپاشی ساختار کشور فراهم خواهد شد. اما برخلاف محاسبات دشمن، مردم از همان روزهای نخست وارد میدان شدند و اجازه ندادند خلأ ناشی از فقدان رهبری به کشور آسیب بزند. درکنار مردم، دولت، رؤسای قوا، مجلس خبرگان، نیروهای مسلح و سایر نهادهای کشور نیز نقش خود را ایفا کردند و انسجام ملی شکل گرفت.

وی با اشاره به شخصیت رهبر شهید انقلاب نیز گفت: ایشان شخصیتی کم‌نظیر داشتند که حاصل دهه‌ها تجربه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی بود. دشمن، ملت ایران را از وجود ایشان محروم کرد.

حضرتی ادامه داد: توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه، در کنار عملکرد دولت، شرایطی را رقم زد که اهداف دشمن محقق نشود و کشور بتواند از این مرحله عبور کند.

توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح محاسبات دشمن را بر هم زد

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان اظهار کرد: پس از شهادت رهبر انقلاب، مجلس خبرگان در مدت کوتاهی رهبر جدید را انتخاب کرد و تمامی ارکان کشور به فعالیت خود ادامه دادند و مطمئنم که کشور تحت هدایت رهبر جدید با قدرت مسیر توسعه و پیشرفت را دنبال خواهد کرد.

وی تأکید کرد: نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های پشتیبانی و لجستیکی و سایر نهادهای کشور درطول این مدت با قدرت به فعالیت خود ادامه دادند و اجازه ندادند روند اداره کشور دچار اختلال شود.

حضرتی با اشاره به تحولات نظامی ماه‌های اخیر گفت: ما شاهد آن بودیم که در هر دو مرحله درگیری، پس از مدت کوتاهی طرف مقابل خواستار آتش‌بس شد. چراکه هرگاه اقدام خصمانه‌ای علیه ایران صورت گرفته، پاسخ قاطع و متناسبی دریافت کرده و همین مسئله موجب عقب‌نشینی دشمن شده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: ملت ایران، نیروهای مسلح، دولت و سایر نهادهای کشور درماه‌های اخیر تصویری از اقتدار، همبستگی و توان ملی را به نمایش گذاشتند. ملت ایران نشان داده است که در بزنگاه‌های حساس در صحنه حضور دارند و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.