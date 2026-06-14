انتصاب سرپرست رادیو قرآن و مشاور معاون صدا در امور هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا، در حکمی محمدهادی صلحجو را به عنوان سرپرست مدیریت شبکه رادیویی قرآن منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به تعهد، تخصص، شایستگیها و سوابق ارزشمند جنابعالی در نشر و ترویج معارف قرآنی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت شبکه رادیویی قرآن منصوب میشوید.
معاون صدا در ادامه این حکم، ترویج آموزههای ناب قرآنی و سبک زندگی مبتنی بر آیات نورانی این کتاب آسمانی با بیانی خردمندانه، نافذ و جذاب برای آحاد مردم به ویژه نسل جوان، تقویت پشتوانه کارشناسی شبکه با بهرهگیری از اساتید صاحبنظر، قاریان و حافظان برجسته و ارتباط و تعامل سازنده با شورای عالی قرآن، نهادها و محافل قرآنی کشور و تولید برنامههای مناسب بر اساس آیندهپژوهی و با نگرش به فناوریهای روز برای کاربران در سنین مختلف به ویژه مخاطبان نوجوان و جوان را از جمله ماموریتهای پیشروی مدیریت جدید شبکه رادیویی قرآن برشمرده است.
وی همچنین بر حضور موثر در بستر فضای مجازی و بهرهمندی از امکانات آن برای تعامل بیش از پیش با مخاطبان و به کارگیری طرحهای کاربردی و ایدههای خلاقانه و عملیاتی در حوزه برنامهسازی رادیویی برای توانمندسازی مخاطبان در راستای ترویج و تبیین معارف و گفتمان متعالی قرآن کریم تاکید کرده است.
پهلوانیان در پایان این حکم از زحمات و تلاشهای ارزنده منصور قصریزاده در دوره تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.
معاون صدا همچنین در حکمی دیگر، فربود شکوهی ثابت جلال را به عنوان مشاور معاون صدا در امور هوش مصنوعی منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تعهد و تجربه جنابعالی در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، به موجب این حکم به عنوان مشاور معاون صدا در امور هوش مصنوعی منصوب میشوید.
در ادامه این حکم، مطالعه مستمر و ارائه جدیدترین دستاوردها در حوزه هوش مصنوعی به مدیران و همکاران معاونت صدا، ارائه راهکارهای بهبود فرآیندها در معاونت صدا با استفاده از هوش مصنوعی، برنامهریزی جهت آموزش هوش مصنوعی به منظور استفاده در برنامهسازی با همکاری مدیریت آموزش معاونت و ارائه ایدههای جدید در حوزه هوش مصنوعی به مدیران شبکهها، مدیران میانی و همکاران برنامهساز معاونت صدا از جمله انتظارات معاون صدا از مشاور جدید خود عنوان شده است.
همچنین هماهنگی و همکاری با رئیس مرکز راهبردی فناوری اطلاعات و هوشمندسازی رسانه ملی از دیگر محورهای مورد تاکید در این حکم است.
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