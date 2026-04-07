یادمان اربعین رهبر شهید در رادیو؛ تاکید معاون صدا بر شیوه نوین برنامه‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا در آستانه چهلمین روز شهادت حضرت آیتالله خامنهای، از تدارک ویژهبرنامههای متعدد رادیویی برای این مناسبت خبر داد و گفت: ما در معاونت صدا با تمام توان و با همکاری تمام شبکههای رادیویی، ویژهبرنامههایی متنوع و اثرگذار تدارک دیدهایم که همگان را با شخصیت و اندیشههای امام خامنهای رهبر شهید انقلاب آشنا کند، زیرا ایشان در تاریخ انقلاب و مقاومت نقش محوری داشتند.
معاون صدا با تاکید بر اینکه این ویژهبرنامهها در قالب شیوههای نوین و شنیدنی برای تمامی مخاطبان رادیویی تولید و پخش خواهد شد، افزود: ما در برنامههای رادیو به شخصیت امام خامنهای (ره) در قالب و ساختارهای متنوع رادیویی نگاه ویژهای داریم. در این برنامهها، علاوه بر استفاده از روایتهای شخصی و مصاحبه با همراهان نزدیک ایشان، از تحلیلهای کارشناسان و برنامههای ویژه مانند مستند، گفتگوهای زنده و گزارشهای مردمی بهره خواهیم برد تا ابعاد مختلف شخصیت ایشان را برای مخاطبان روشن کنیم.
پهلوانیان همچنین اعلام کرد: تمامی شبکههای رادیویی در این ایام، با پخش ویژهبرنامههای متنوع، به تبیین ابعاد مختلف زندگی و شخصیت امام خامنهای پرداخته و یاد او را در دلهای مردم زنده نگه خواهند داشت. برنامههای رادیویی به گونهای طراحی شدهاند که هم برای کسانی که با امام خامنهای (ره) در دوران زندگیاش آشنا بودند و هم برای جوانان، مفید و آموزنده باشد.
وی افزود: ما قصد داریم با استفاده از روایتهای شخصی، مصاحبه با همراهان نزدیک امام خامنهای و تحلیلهای کارشناسان، مخاطبان را به عمق شخصیت ایشان و جایگاه تاریخیشان در انقلاب اسلامی و دفاع از آرمانهای انقلاب آشنا کنیم. علاوه بر این، در این ویژهبرنامهها به بررسی استراتژیهای رهبری امام خامنهای در مواجهه با تهدیدات و چالشهای داخلی و خارجی نیز پرداخته خواهد شد.
پهلوانیان در پایان تأکید کرد: رادیو به عنوان یک رسانه مردمی و تأثیرگذار، همواره نقش ویژهای در انتقال پیامهای انقلاب و مقاومتی که امام خامنهای در طول زندگیشان مطرح کردند، داشته است. ما تلاش میکنیم تا با برنامههای جذاب و متنوع، پیام ایشان را زنده نگه داریم و همگان را به ادامه مسیر ایشان در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و استقلال کشور دعوت کنیم.
