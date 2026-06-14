معاریو: عملیات «غرش شیر» به زوزه تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلون بن دیوید نویسنده و تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی در روزنامه معاریو هشدار داد که نتایج درگیریهای اخیر در منطقه به جای تضعیف ایران، به تقویت جایگاه آن منجر شده و حزبالله در حال تطبیق با روشهای جدید جنگی است.
وی میافزاید که جنگی که هدفش کاهش نفوذ ایران بود، به «ایرانی قویتر و با اعتماد به نفستر» منجر شد.
بن دیوید ادامه داد: هنگامی که این هفته، دور جدید درگیریها علیه ایران آغاز شد، ارتش اسرائیل آن را روز ۴۲ از عملیات «غرش شیر» توصیف کرد، اما این حملات پس از ۱۶ ساعت، بیشتر شبیه زوزه شیر به نظر میرسید.
وی معتقد است که رژیم صهیونیستی در غزه به سمت واقعیتی پیش میرود که در آن جنبش حماس ممکن است به عنوان یک نیروی مسلح باقی بماند و با وجود ماهها جنگ، به اعمال کنترل خود بر مناطقی که در داخل نوار اداره میکند، ادامه دهد.
این تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی افزود: منطقه امنیتی که تل آویو در لبنان ایجاد کرده بود، امنیت مورد نیاز شهرکهای شمالی را تأمین نکرده است، بلکه ارتش اسرائیل را وارد وضعیت فرسایش مداوم بدون چشمانداز روشن برای دستیابی به دستاوردهای استراتژیک کرده است.
بن دیوید افزود که هرگونه نفوذ عمیقتر به داخل خاک لبنان، به سمت مناطق کوهستانی یا نبطیه، تنها به افزایش هزینههای انسانی و نظامی برای اسرائیل منجر خواهد شد و نتایج قاطعی برای تل آویو نخواهد داشت.
این تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی معتقد است: جنگ حزبالله از مدل «ارتش منظم» به روش «جنگ چریکی» تغییر یافته است. حزب الله تاکتیکهای ارتش صهیونیستی را زیر نظر دارد و به طور مداوم در حال توسعه روشهای خود است.
بن دیوید تأکید کرد: جنگهای چریکی، از لحاظ تاریخی، در مقابله با ارتشهای منظم با هدف قرار دادن نقاط ضعف و اجتناب از مواضع قدرت، انجام می شود و باعث برتری شبه نظامیان می شود.
این نویسنده صهیونیست هشدار داد: اگر نفوذ نظامی ارتش صهیونیستی در لبنان ادامه یابد، خطوط تدارکاتی و کاروانهای لجستیکی اسرائیل ممکن است در آینده به اهدافی برای کمینها و بمبهای کنار جادهای در داخل خاک لبنان تبدیل شوند.
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