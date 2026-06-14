کامران فرمان پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تالاب کوهستانی دریاچه «گهر»، اظهار داشت: باتوجه‌به ویژگی‌های اکولوژیک منطقه، دریاچه «گهر» ظرفیت باارزش و بی‌نظیری است که در منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» واقع شده و به همین منظور خواستار ثبت این دریاچه ارزشمند و نگین منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» در کنوانسیون بین‌المللی رامسر هستیم.

وی گفت: باتوجه‌به وضعیت اکولوژیکی شکننده و حساس دریاچه «گهر» از جمله عوامل طبیعی و همچنین عوامل انسانی مانند حضور خارج از ظرفیت تحمل در اطراف دریاچه، باید یک برنامه‌ریزی مطلوب برای مدیریت زیست‌محیطی این دریاچه ارزشمند داشته باشیم.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه دریاچه «گهر» یک تالاب کوهستانی محسوب می‌شود، افزود: تالاب‌های کوهستانی از نظر ارزش‌های اکولوژیکی که در منطقه دارند خصوصاً در فصل مهاجرت پرندگان جز تالاب‌های بسیار مهم در دنیا تلقی می‌شوند و در تلاش هستیم تا این دریاچه کوهستانی و ارزشمند رو به‌عنوان یک تالاب بین‌المللی ثبت کنیم.

فرمان پور، بیان داشت: دریاچه «گهر» به دلیل اینکه در فصل ورود مسافران و گردشگران شاهد حضور فراوان گردشگران خواهد بود امیدواریم در این زمان و فصل گردشگری با تدبیری خاص بتوانیم ورود افراد را مدیریت کنیم که حداقل آسیب به این منطقه باارزش وارد شود.