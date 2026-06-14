زنان مولفه اصلی تاب آوری خانواده‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، در پنل گفتگوی تخصصی نفس عمیق که صبح امروز در ساختمان ستاد بهزیستی کشور برگزار شد،بر چرخش های تحول آفرین بهزیستی به سمت خانواده محوری تاکید کرد.

حسینی در این نشست با اشاره به اینکه سلامت اجتماعی یکی از مأموریت های اصلی سازمان بهزیستی است، گفت:این سلامت از سه بعد رفاهی،بهزیستی و فضایل اجتماعی تشکیل شده است و در غالب این ابعاد به نقش زنان به طور خاص اشاره شده است.

وی افزود: در تمام متون جامعه شناسی خانواده پایدارترین ،عمومی ترین و اثر بخش ترین نهاد اجتماعی است و به نوعی خانواده؛ «جعبه سیاه» جامعه است زیرا وضعیت امروز ما و آینده جامعه، دقیقاً نتیجه آنچه در درون خانواده (جعبه سیاه) می‌گذرد.

حسینی گفت: رابطه ما با خانواده، عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رابطه‌ای است که داریم و رمزگشایی از وضعیت جامعه، در گرو رمزگشایی از وضعیت خانواده است.

وی افزود: محوریت و عنصر اصلی درون خانواده زن است و در ساختار خانواده و جامعه، زن؛عنصر اصلی و تغییردهنده در تاریخ و خانواده است.همچنین زن در نقش‌های مختلف (مادر، همسر، دختر و خواهر) قرار دارد و بر هر یک از این نقش‌ها تأثیر مستقیم بر«سعادت و شقاوت جامعه» دارد. نقش مادر و زن، فراتر از یک بحث تئوریک، در تجربه زیسته و سلامت روان فرزندان و جامعه نقش کلیدی دارد.

تاب‌آوری زنان در روزگار بحران (جنگ و حوادث)

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش زن دربحران‌ها (بحران‌های طبیعی مثل سیل و زلزله، یا بحران‌های غیرطبیعی مثل جنگ) گفت: این نقش در بحران ها بسیار پررنگ‌تر و حیاتی‌تر می‌شود.زنان در بحران‌ها (به‌ویژه جنگ)، تاب‌آوری بسیار بالاتری از مردان نشان می‌دهند،در حالی که ممکن است مردان در برابر بحران دچار بن‌بست یا فروپاشی روانی شوند، زنان قدرت مدیریت بحران و حفظ ساختار خانواده را بیشتر دارند.

اقتصاد مراقبتی؛ سومین ستون اقتصاد جهانی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در دنیای مدرن،بحث اشتغال به سه حوزه اصلی شامل اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سبز و «اقتصاد مراقبتی» است و اقتصاد مراقبتی که شامل خدمات مربوط به سالمندی، سلامت و بازسازی شبکه‌های اجتماعی است، فراگیرترین و سریع‌ترین نوع اشتغال در جهان (به‌ویژه در اروپا) محسوب می‌شود. در واقع، نقش‌آفرینی زنان در این حوزه، تنها یک فعالیت خانوادگی نیست، بلکه یک بخش کلیدی از «سرمایه اجتماعی» و محرک اقتصادی است که باید در بازسازی دوران پساجنگ مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در دیالکتیک میان جنگ و صلح، فرصت‌های دوران «پساجنگ» برای رشد و بازسازی بسیار حیاتی است. به جای تکیه بر تفرقه‌افکنی، باید بر تقویت سرمایه اجتماعی و همکاری‌های نظام‌مند تمرکز کرد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های زنان برای استقرار نظم و بازسازی شبکه‌های اجتماعی، کلید عبور از بحران‌ها و رسیدن به پایداری است. ما نیازمند رویکردی هستیم که در آن، نقش زنان نه به عنوان یک نقش خرد یا صرفاً مراقبتی، بلکه به عنوان یک نیروی استراتژیک در اقتصاد و سیاست شناخته شود.

چرخش استراتژیک سازمان بهزیستی از مرکزمحوری به سمت خانواده‌محوری

رئیس سازمان بهزیستی گفت: بهزیستی در میانه یک چرخش استراتژیک و تحول‌آفرین قرار دارد. هدف از این تحول، تغییر پارادایم از ارائه خدمات در مراکز و موسسات (مرکزمحوری) به سمت حضور در قلب خانواده‌ها (خانواده‌محوری) است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهند که زنان، نه تنها در اقتصاد، بلکه در لایه عمیق خدمات اجتماعی نیز نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند. در راستای توانمندسازی این قشر، اقدامات زیر در بهزیستی به چشم می‌خورد؛از ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده که ۵۴ درصدآن‌ها متعلق به زنان است.همچنین بیش از ۱۱ هزار دوره آموزش مهارت در ۱.۵ سال گذشته با هدف ورود زنان به چرخه تولید برگزار شده است.

حسینی گفت: درخدمات مشاوره‌ای در دوران بحران، ۷۰ درصد از داوطلبان جدید برای دریافت خدمات، زنان هستند. همچنین۸۰ درصد مشاوران و ۷۳ درصد مددکاران حوزه خانواده را زنان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده حضور پررنگ آن‌ها در خط مقدم سلامت روان جامعه است.

مراکز «مثبت زندگی»؛ الگویی برای حضور در محله‌ها

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه یکی از موفق‌ترین تجربه‌های سازمان«مراکز مثبت زندگی» است،گفت: ۸۴ درصد فعالیت‌های اجتماعی این مراکز توسط زنان مدیریت می‌شود.همچنین ۹۳ درصد مسئولان فنی و ۹۵ درصد مددکاران این مراکز را زنان تشکیل می‌دهند و این مراکز، گامی عملی در جهت نزدیک شدن به مردم و اجرای طرح‌های «محله‌محور» و «سلامت اجتماعی محله‌محور» هستند.

حسینی گفت: تحول سازمان بهزیستی، تنها یک تغییر در ساختار اداری نیست؛ بلکه یک بازگشت به اصل «خانواده» است. با توانمندسازی زنان و حرکت به سمت خدمات محله‌محور، هدف نهایی، ایجاد جامعه‌ای است که در برابر بحران‌ها (طبیعی یا جنگی) نه تنها فرو نپاشد، بلکه با تکیه بر پیوندهای خانوادگی، تاب‌آوری خود را اثبات کند.

‌تاب‌آوری ملی در سایه نقش مادران

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان خاطر نشان کرد: در روزگار امروز که ایران در برابر تهدیدات و فشارات نظامی و جنگی، شکوه و ایستادگی خود را حفظ کرده است، نقش مادران و زنان در حفظ انسجام ملی و تاب‌آوری اجتماعی، غیرقابل انکار است و ایستادگی در برابر بداندیشان و دشمنان، در گرو یکدلی و توانمندی تمام ارکان جامعه، به‌ویژه زنان است.