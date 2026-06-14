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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

پایان رجزخوانی اینستاگرامی؛ عامل ایجاد رعب در شوش دستگیر شد

پایان رجزخوانی اینستاگرامی؛ عامل ایجاد رعب در شوش دستگیر شد

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از دستگیری گرداننده یک صفحه اینستاگرامی خبر داد که با انتشار ویدئوهای تهدیدآمیز و محتوای غیراخلاقی، موجب ایجاد رعب و نگرانی میان شهروندان شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد: در پی رصد مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس اطلاعات، صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی شد که گرداننده آن با انتشار محتوای غیراخلاقی، تهدید و رجزخوانی های نامتعارف، اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و کسبه کرده بود.

با توجه به بازتاب منفی و وایرال شدن ویدئوهای تهدیدآمیز این فرد که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده بود، شناسایی مخفیگاه وی در دستور کار فوری ماموران قرار گرفت. با استفاده از اقدامات فنی و هوشمندانه، محل اختفای متهم در منطقه شوش شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، این فرد دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

متهم در بازجویی‌های اولیه به جرم خود با هدف "خودنمایی و انتقام‌جویی" شخصی اعتراف کرده است. پلیس اطلاعات فاتب هشدار داد؛ افرادی که با سودای خودنمایی و لایک گرفتن، امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند؛با برخورد سخت، قاطع و بدون اغماض پلیس مواجهه خواهند شد.

کد مطلب 6860015

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