دستگیری ۲۲۵ سارق قطعات خودرو در طرح سراسری پلیس آگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران چهری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در راستای ارتقای توان کشف و پاسخگویی به مطالبه شهروندان، اولین مرحله از طرح عملیاتی مبارزه با سارقان قطعات، لوازم و محتویات داخل خودرو در اوایل خردادماه به مدت ۳ روز به صورت همزمان در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.
وی با اشاره به بهرهگیری از شیوههای نوین فنی و پلیسی در این طرح افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، موفق شدند در این بازه زمانی کوتاه، ۲۲۵ سارق حرفهای را شناسایی و دستگیر کنند. همچنین با اعترافات متهمان و مستندات موجود، ۱۱۴۶ فقره جرم در حوزه سرقت قطعات و محتویات خودرو کشف و ساماندهی شد.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ضمن تمجید از عملکرد ردههای استانی، خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته، تهران بزرگ، خراسان رضوی و مازندران بهترین عملکرد عملیاتی را در شناسایی باندهای سرقت و کشف اموال مسروقه در این طرح به خود اختصاص دادهاند.
هشدار جدی به مالکان خودرو و خریداران اموال دستدوم
وی در ادامه با ارائه هشدارهای پلیسی، بر نقش پیشگیرانه شهروندان تأکید کرد و خاطرنشان کرد:شهروندان به هیچ عنوان کیف، لپتاپ، گوشی تلفن همراه و اسناد مهم را حتی برای دقایقی کوتاه در داخل خودرو و در معرض دید قرار ندهند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: استفاده از دزدگیرهای استاندارد، قفل فرمان و پدال، ضریب ریسک سرقت را برای مجرمان به شدت افزایش میدهد.
وی ادامه داد: توصیه میشود تا حد امکان از پارک کردن خودرو در نقاط خلوت و فاقد روشنایی خودداری شده و از پارکینگهای عمومی دارای نگهبان استفاده شود.
چهری در پایان با تأکید بر تداوم این طرحها خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با هرگونه خرید و فروش اموال مسروقه (مالخری) در پوشش قطعات استوک یا دستدوم به شدت برخورد خواهد کرد و طرحهای مقابلهای با سارقان خرد و کلان تا رسیدن به ثبات مطلوب در امنیت اموال مردم، بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
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