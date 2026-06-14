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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

دستگیری ۲۲۵ سارق قطعات خودرو در طرح سراسری پلیس آگاهی

دستگیری ۲۲۵ سارق قطعات خودرو در طرح سراسری پلیس آگاهی

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از دستگیری ۲۲۵ سارق حرفه‌ای قطعات و محتویات خودرو در نخستین مرحله طرح سراسری مقابله با این نوع سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران چهری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در راستای ارتقای توان کشف و پاسخگویی به مطالبه شهروندان، اولین مرحله از طرح عملیاتی مبارزه با سارقان قطعات، لوازم و محتویات داخل خودرو در اوایل خردادماه به مدت ۳ روز به صورت همزمان در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به بهره‌گیری از شیوه‌های نوین فنی و پلیسی در این طرح افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، موفق شدند در این بازه زمانی کوتاه، ۲۲۵ سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کنند. همچنین با اعترافات متهمان و مستندات موجود، ۱۱۴۶ فقره جرم در حوزه سرقت قطعات و محتویات خودرو کشف و ساماندهی شد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ضمن تمجید از عملکرد رده‌های استانی، خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تهران بزرگ، خراسان رضوی و مازندران بهترین عملکرد عملیاتی را در شناسایی باندهای سرقت و کشف اموال مسروقه در این طرح به خود اختصاص داده‌اند.

هشدار جدی به مالکان خودرو و خریداران اموال دست‌دوم

وی در ادامه با ارائه هشدارهای پلیسی، بر نقش پیشگیرانه شهروندان تأکید کرد و خاطرنشان کرد:شهروندان به هیچ عنوان کیف، لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه و اسناد مهم را حتی برای دقایقی کوتاه در داخل خودرو و در معرض دید قرار ندهند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: استفاده از دزدگیرهای استاندارد، قفل فرمان و پدال، ضریب ریسک سرقت را برای مجرمان به شدت افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود تا حد امکان از پارک کردن خودرو در نقاط خلوت و فاقد روشنایی خودداری شده و از پارکینگ‌های عمومی دارای نگهبان استفاده شود.

چهری در پایان با تأکید بر تداوم این طرح‌ها خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با هرگونه خرید و فروش اموال مسروقه (مالخری) در پوشش قطعات استوک یا دست‌دوم به شدت برخورد خواهد کرد و طرح‌های مقابله‌ای با سارقان خرد و کلان تا رسیدن به ثبات مطلوب در امنیت اموال مردم، بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6859955

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
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      از این طرف شما بگیرید، از اون طرف دادگاه آزادشان می کند آش همان و کاسه همان

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