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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

دستگیری ۲۱ متهم تحت تعقیب در گنبدکاووس

دستگیری ۲۱ متهم تحت تعقیب در گنبدکاووس

گنبد-فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دستگیری ۲۱ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در اجرای طرح شناسایی متهمان تحت تعقیب، دستگیری این افراد قانون گریز در دستور کار پلیس های تخصصی و ماموران انتظامی گنبدکاووس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران طی ۲۴ ساعت گذشته طی چندین عملیات پلیسی ۲۱ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی، متهمان تحت تعقیب قضائی و انتظامی بصورت ویژه از اولویت برنامه های پلیس در این شهرستان است.

کد مطلب 6860353

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