دستگیری ۲۱ متهم تحت تعقیب در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در اجرای طرح شناسایی متهمان تحت تعقیب، دستگیری این افراد قانون گریز در دستور کار پلیس های تخصصی و ماموران انتظامی گنبدکاووس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران طی ۲۴ ساعت گذشته طی چندین عملیات پلیسی ۲۱ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی را در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی، متهمان تحت تعقیب قضائی و انتظامی بصورت ویژه از اولویت برنامه های پلیس در این شهرستان است.