سارقان تیم ملی انگلیس شناسایی شدند/ اجناس مسروقه بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، کاروان تیم ملی فوتبال انگلیس در جریان انتقال از کمپ تمرینی خود در ایالت فلوریدا به محل استقرارش در شهر کانزاس‌سیتی آمریکا با اتفاقی غیرمنتظره مواجه شد؛ سرقتی که بخشی از تجهیزات و وسایل این تیم را هدف قرار داد.

پس از برگزاری اردویی موفق و بدون مصدوم در آب‌وهوای گرم فلوریدا، اعضای تیم ملی انگلیس روز جمعه با مشکل بزرگی روبه‌رو شدند. بلافاصله پس از رسیدن کاروان این تیم به مرکز تمرینی «سووپ ساکر ویلیج»، مشخص شد بخشی از تجهیزات همراه تیم مفقود شده است.

در پی این اتفاق، کوئینتون لوکاس، شهردار کانزاس‌سیتی، اعلام کرد که نهادهای محلی، ایالتی و فدرال آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را درباره سرقت تجهیزات تیم ملی انگلیس در جریان انتقال آن‌ها آغاز کرده‌اند.

همچنین ملیسا جانسون، دادستان شهرستان جکسون، از طرح اتهام علیه دو نفر به نام‌های مصطفی سالیک و عرفان کمال خبر داد. این دو نفر به نگهداری اموال مسروقه متهم شده‌اند؛ جرمی که می‌تواند تا هفت سال زندان در پی داشته باشد.

متهمان وظیفه انتقال تجهیزات تیم ملی انگلیس از کمپ تمرینی این تیم در شهر وست پالم بیچ فلوریدا به کانزاس‌سیتی را برعهده داشتند. با این حال، یکی از کارآگاهان موفق شد بخشی از اموال سرقت‌شده را که ارزشی بالغ بر ۱۸ هزار و ۱۴۵ دلار داشت، کشف و بازیابی کند.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که مأموران چهار جفت کفش فوتبال، پنج جفت کفش دیگر، تعدادی پیراهن امضاشده تیم ملی انگلیس، یک توپ رسمی جام جهانی و یک جفت دستکش دروازه‌بانی را پیدا کرده‌اند.

در میان اقلام کشف‌شده، دو شیر عروسکی، یک ماکت لگو به شکل کفش شرکت نایکی و چندین یادگاری و وسیله دیگر نیز دیده می‌شود.

اتحادیه فوتبال انگلیس اعلام کرد که بخش عمده تجهیزات تمرینی پیش از نخستین جلسه تمرینی تیم در کانزاس‌سیتی به کاروان انگلیس بازگردانده شده است.

در همین رابطه، دین هندرسون (دروازه بان تیم ملی انگلیس) با لبخند درباره سرنوشت وسایل شخصی خود گفت: بله، خوشبختانه کفش‌ها و دستکش‌هایم پیدا شدند. فکر می‌کنم واقعاً به سرقت رفته بودند، اما حالا آن‌ها را پس گرفته‌ایم و همه چیز خوب است.

همچنین دن برن (مدافع انگلیس) که از طریق رسانه‌ها در جریان این اتفاق قرار گرفته بود، با شوخی اظهار داشت: اگر کفش‌هایم پیدا نمی‌شد، احتمالاً نمی‌توانستم زیاد حرکت کنم!

او افزود: خیلی به این موضوع نپرداختیم. هر چیزی که نیاز داشتم در اختیارم قرار دارد و کاملاً راضی هستم. می‌دانیم که پلیس در حال رسیدگی به پرونده است و در تیم تقریباً هیچ صحبتی درباره این ماجرا انجام نشده است.

برن در پاسخ به این سؤال که آیا فدراسیون فوتبال انگلیس با بازیکنان درباره این حادثه صحبت کرده است یا خیر، گفت: صادقانه بگویم نه چندان. فکر می‌کنم همین موضوع نشان می‌دهد مسئولان نیز نگرانی زیادی درباره آن ندارند.

او ادامه داد: ما اینجا هستیم تا تمرین کنیم. امروز نخستین روز حضورمان در کانزاس‌سیتی است و این اتفاق هیچ تأثیری روی روند آماده‌سازی تیم نداشته است.

تیم ملی انگلیس قرار است روز چهارشنبه نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را برابر تیم ملی فوتبال کرواسی برگزار کند.