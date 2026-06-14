اجرای ۴۲۱ میلیارد ریال طرح زیربنایی آب و خاک در ساری

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در راستای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید، اظهار کرد: در این مدت سه ایستگاه پمپاژ با سرمایه‌گذاری ۲۸.۵ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده که نقش کلیدی در آبیاری اراضی زراعی دارد.

وی افزود: ترمیم سردهنه زراعی روستای ادروتوسه با ۳۴.۷ میلیارد ریال و اصلاح سردهنه شیرین‌رود در روستاهای خرم‌آباد، آیش و وزوار با پنج میلیارد ریال از اقدام‌های مهم در راستای بهبود شبکه آبرسانی کشاورزی بوده است.

به گفته علوی، احداث ناو کانال زراعی به طول ۷۰ متر در روستای نوکنده با اعتبار ۲۲.۸ میلیارد ریال، احداث زهکش زیرزمینی در ورمزآباد با شش میلیارد ریال و بهسازی سیستم زهکشی و بازچرخانی آب در روستاهای گرجی، پل گلنشین و کلمر با ۱۱۹ میلیارد ریال نیز به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری همچنین از اجرای پروژه‌های راه‌دسترسی بین مزارع در روستاهای امره، سرخ، ولیک‌شهر کیاسر، دینه‌سر، باباکلا و اراء با اعتبار بیش از ۱۶ میلیارد ریال خبر داد و گفت: مرمت و بهسازی آب‌بندان‌های پنج روستا در سطح ۹۳.۶ هکتار با ۱۶۳ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های شاخص سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: پوشش بتنی کانال‌های کشاورزی (لاینینگ) به طول ۱.۶ کیلومتر و اجرای بتن پارچه‌ای در اراضی تجهیزشده روستای لارما نیز با اعتبار ۲۴.۹ میلیارد ریال انجام شده است.

علوی در پایان تأکید کرد: این اقدام‌ها با هدف کاهش تلفات آب، افزایش راندمان آبیاری و حمایت از معیشت کشاورزان اجرا شده و توسعه پایدار بخش کشاورزی شهرستان ساری در مسیر تأمین امنیت غذایی ادامه خواهد یافت.