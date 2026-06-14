به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: تجاوز صهیونیستها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا یا ارادهای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تجاوز صهیونیستها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارد.
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