یونسی: تفسیر «تسنیم» ترجمان عقلانیت قرآنی در عصر معاصر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی صبح چهارشنبه در همایش ملی «ندای قرآن در دیار علویان» با تجلیل از مقام علمی و معنوی آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی، ایشان را از ذخایر کم‌نظیر حوزه‌های علمیه و از چهره‌هایی دانست که توانسته‌اند عقل، عرفان و ایمان را در یک منظومه منسجم علمی و اخلاقی گرد هم آورند.

استاندار مازندران با بیان اینکه تفسیر «تسنیم» تنها شرح الفاظ قرآن نیست، افزود: این اثر عظیم، تفسیر مسیر انسان در حرکت از مادیت به معنویت است و در آن عقل و وحی نه در تقابل، بلکه در هم‌افزایی با یکدیگر سخن می‌گویند.

یونسی با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله جوادی آملی در جهان اسلام تصریح کرد: این فقیه و فیلسوف برجسته، فلسفه را از عرصه جدل به میدان خدمت به دین آورد و عقلانیت را تا مرز عشق الهی ارتقا داد؛ رویکردی که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز جامعه اسلامی است.

وی مازندران را مفتخر به پرورش چنین شخصیت بزرگی دانست و خاطرنشان کرد: سرزمین علویان در طول تاریخ خاستگاه عالمان و عارفان بزرگی بوده است، اما در میان آنان، آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی جایگاهی ممتاز دارد که اندیشه و آثارش فراتر از مرزهای جغرافیایی، بر سپهر تفکر اسلامی اثرگذار شده است.

استاندار مازندران در بخش دیگری از پیام خود، با تأکید بر نقش فرهنگی تفسیر تسنیم گفت: اگر هدف ما تربیت نسلی مؤمن، آگاه و اخلاق‌محور است، باید جوانان را با آثاری همچون تسنیم پیوند دهیم؛ اثری که می‌توان آن را دانشگاهی جامع در معرفت قرآنی دانست.

یونسی همچنین بر ضرورت پاسداشت میراث علمی این عالم ربانی تأکید کرد و افزود: استان مازندران خود را موظف می‌داند در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، نام و اندیشه آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی را به عنوان چراغ راه نسل نو زنده و پویا نگه دارد.

وی در پایان، تفسیر «تسنیم» را دایره‌المعارف معرفت قرآنی در روزگار معاصر خواند و تصریح کرد: در این اثر، عقل در خدمت وحی و فلسفه در خدمت ایمان قرار گرفته و الگویی ماندگار برای فهم قرآن در جهان امروز ارائه شده است.