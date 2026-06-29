چادرملو آسیایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال گل گهر و جاور ملو در دومین و آخرین دیدار تورنمنت سه جانبه کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲ امروز دوشنبه ۸ تیر و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس تهران با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل در وقت های قانونی و اضافه خاتمه یافت. ضربات پنالتی با نتیجه ۷ بر ۶ به سود چادرملو به پایان رسید و این تیم نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ شد.
تساوی دو تیم در نیمه اول
نخستین موقعیت جدی این مسابقه در دقیقه ۱۴ برای چادرملو رقم خورد؛ جایی که میرزایی با حرکتی از سمت چپ زمین توپ را ارسال کرد و نگهداری نیز بار دیگر آن را روی دروازه فرستاد، اما ضربه سر اسلامطلب با واکنش مناسب گروسیان راهی کرنر شد.
گلگهر در دقیقه ۲۳ روی ارسال عاشوری از جناح راست صاحب فرصت شد، اما ضربه سر اکوان با اختلاف از بالای دروازه چادرملو به بیرون رفت. شش دقیقه بعد نیز ارسال کرنر عاشوری از سمت چپ با ضربه سر علیزاده همراه شد که این توپ هم دقت لازم را نداشت و از روی دروازه به خارج رفت.
در دقیقه ۳۵ تیکدری با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه چادرملو را تهدید کرد، اما حجت صدقی با جایگیری مناسب توپ را در اختیار گرفت تا نیمه نخست بدون گل به پایان برسد.
نمایش کِسِل کننده دو تیم در نیمه دوم
در نیمه دوم، گلگهر فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کرد. در دقیقه ۵۸ لطیفیفر بهترین فرصت گلزنی تیمش را از دست داد و ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت. یک دقیقه بعد نیز ارسال کرنر عاشوری با ضربه سر همین بازیکن همراه شد که توپ از کنار دروازه چادرملو عبور کرد.
در دقیقه ۶۲ ارسال امیر جعفری از روی کرنر پس از برخورد به مدافعان چادرملو راهی اوت شد. سپس در دقیقه ۶۸ شوت عاشوری از پشت محوطه جریمه پس از برخورد به مدافعان در دستان صدقی آرام گرفت.
یکی از مهمترین صحنههای نیمه دوم در دقیقه ۷۳ رقم خورد؛ جایی که ارسال خطرناک جعفری از روی کرنر با خروج بهموقع حجت صدقی دفع شد، اما دروازهبان چادرملو در این صحنه دچار مصدومیت شد و برای دقایقی کادر پزشکی به مداوای او پرداخت.
چادرملو در دقیقه ۷۸ روی یک پرتاب اوت بلند از سوی سعید محمدیفرد تا آستانه باز کردن دروازه گلگهر پیش رفت. رضا محمودآبادی پس از کنترل توپ در محوطه جریمه، با یک چرخش مناسب اقدام به شوتزنی کرد اما ضربه محکم او با اختلاف اندکی از کنار دروازه گلگهر به بیرون رفت.
گلگهر در دقیقه ۸۲ با یک حمله سریع از جناح راست پاسخ داد. پاس کاتبک مجید عیدی به شهرآبادی رسید و این بازیکن نیز توپ را برای تیکدری مهیا کرد، اما شوت زمینی تیکدری را حجت صدقی با واکنشی بهموقع مهار کرد و در ادامه مدافعان چادرملو خطر را از محوطه جریمه دور کردند.
در دقیقه ۸۶ یکی از جنجالیترین صحنههای بازی رقم خورد. تیکدری برای به ثمر رساندن گلی تماشایی اقدام به ضربه قیچی برگردان کرد که در این صحنه پای او به شدت با آرتا برخورد داشت. با وجود اعتراض بازیکنان، بیژن حیدری داور مسابقه این صحنه را مستحق اخراج ندانست و تنها با نشان دادن کارت زرد به تیکدری، بازی را ادامه داد.
در دقیقه ۹۰ نیز گلگهر آخرین فرصت خود را روی ارسال تیکدری به دست آورد، اما ضربه سر شهرآبادی دقت لازم را نداشت و با فاصله قابل توجهی از کنار دروازه چادرملو راهی اوت شد تا تلاش دو تیم در دقایق پایانی نیز ثمری نداشته باشد.
تساوی در وقت های اضافه
در وقتهای اضافه نیز گلگهر برای رسیدن به گل برتری حملات خود را ادامه داد. در دقیقه ۱۰۲ تیکدری در موقعیت مناسبی برای گلزنی قرار گرفت، اما تکل بهموقع مدافع چادرملو مانع از ضربه نهایی او شد. البته داور در ادامه این صحنه، آفساید مهاجم گلگهر را اعلام کرد.
تنها یک دقیقه بعد، گلگهر بهترین فرصت خود در وقتهای اضافه را به دست آورد. ارسال دقیق تیکدری از سمت راست زمین با ضربه سر رضا اسدی همراه شد، اما حجت صدقی با واکنشی تماشایی و مهاری دیدنی، دروازه چادرملو را نجات داد تا همچنان بازی بدون گل دنبال شود.
گلگهر در دقیقه ۱۰۸ بار دیگر تا آستانه باز کردن دروازه چادرملو پیش رفت. پاس در عمق شهرآبادی، عباسی را در موقعیت تک به تک قرار داد، اما حجت صدقی با خروج از محوطه جریمه روی این بازیکن مرتکب خطا شد تا مانع شکلگیری یک فرصت مسلم گلزنی شود. با این حال، بیژن حیدری داور مسابقه این صحنه را تنها با کارت زرد برای دروازهبان چادرملو جریمه کرد.
دو دقیقه بعد، گلگهر از روی یک ضربه ایستگاهی صاحب موقعیت شد، اما ضربه رضا اسدی پس از برخورد به دیوار دفاعی چادرملو تغییر مسیر داد و راهی کرنر شد.
در دقیقه ۱۱۱ نیز ارسال از جناح چپ با ضربه سر اکوان همراه شد، اما این ضربه دقت لازم را نداشت و از کنار دروازه به بیرون رفت.
آخرین فرصت جدی گلگهر در دقیقه ۱۱۸ به دست آمد؛ جایی که ارسال امیر جعفری با ضربه سر شهرآبادی همراه شد، اما این توپ نیز با اختلاف زیادی از بالای دروازه چادرملو به بیرون رفت تا تلاش دو تیم در ۱۲۰ دقیقه مسابقه ثمری نداشته باشد.
در ضربات پنالتی تیم چادرملو ۷ بر ۶ پیروز شد.
با کسب این پیروزی، تیم چادرملو سومین نماینده باشگاهی فوتبال ایران در فصل آینده رقابتهای آسیایی خواهد بود و در لیگ قهرمانان آسیا ۲ شرکت میکند.
لازم به ذکر است که در دیدار اول این تورنمت تیم چادرملو موفق شد با نتیجه ۲ بر یک پرسپولیس را شکست دهد.
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