به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نام گلگهر سیرجان را در فهرست نمایندگان ایران برای حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار داده، هنوز وضعیت نهایی این سهمیه به طور رسمی مشخص نشده است.از این رو فدراسیون فوتبال ایران در مکاتبهای با AFC روند تعیین سومین نماینده کشور در رقابتهای باشگاهی آسیا را تشریح کرده و اعلام کرده است که برای معرفی نهایی این تیم تا روز ۹ تیرماه فرصت خواهد داشت.
تعیین تکلیف این سهمیه به رأی کمیته استیناف درباره پرونده شکایت گلگهر سیرجان از چادرملو اردکان وابسته است. در صورتی که رأی کمیته انضباطی مبنی بر برتری ۳ بر صفر گلگهر در این پرونده تا ۳۱ خردادماه در کمیته استیناف تأیید شود، نماینده سیرجان به طور مستقیم سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست خواهد آورد ولی اگر رأی صادره در استیناف تأیید نشود، مطابق تصمیم کارگروه تعیین نماینده آسیا که متشکل از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است، تکلیف سهمیه از طریق دو مسابقه مشخص خواهد شد.
طبق این برنامه تیمهای پرسپولیس و چادرملو اردکان روز پنجم تیرماه به مصاف یکدیگر خواهند رفت و برنده این دیدار چهار روز بعد، نهم تیرماه، مقابل گلگهر سیرجان قرار میگیرد تا نماینده نهایی ایران در سطح دوم رقابتهای باشگاهی آسیا مشخص شود. مقرر شده هر دو مسابقه بدون حضور تماشاگر برگزار شود.
از همین رو فدراسیون فوتبال در مکاتبات اخیر خود با AFC تأکید کرده است که فرآیند تعیین نماینده سوم ایران همچنان در جریان است و نتیجه نهایی حداکثر تا نهم تیرماه به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام خواهد شد.
به این ترتیب، در حالی که AFC نام گلگهر را در فهرست اولیه خود قرار داده است، سرنوشت نهایی این سهمیه همچنان به رأی کمیته استیناف و در صورت لزوم، برگزاری مسابقات تعیینکننده میان گلگهر، پرسپولیس و چادرملو گره خورده است.
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