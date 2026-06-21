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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۶

اخباری با چادرملو دو ساله تمدید کرد

اخباری با چادرملو دو ساله تمدید کرد

با اعلام باشگاه چادرملو، قرارداد سعید اخباری با این باشگاه برای دو فصل دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه چادرملو، این تصمیم در راستای تداوم پروژه فنی و توسعه‌ای باشگاه و با هدف حفظ ثبات، استمرار مسیر رشد و دستیابی به اهداف بلندمدت چادرملو اردکان اتخاذ شده است.

سعید اخباری طی سال‌های اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت فنی و رقابتی چادرملو اردکان ایفا کرده و با هدایت این تیم در مسیر پیشرفت، موفق شده است جایگاه باشگاه را در فوتبال ایران ارتقا دهد. عملکرد موفق تیم، توسعه ساختار حرفه‌ای، جذب بازیکنان خارجی با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی، اعتماد به استعدادهای جوان و ایجاد روحیه رقابت‌پذیری از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره به شمار می‌رود.

هیئت‌مدیره و مدیریت باشگاه با باور به توانمندی‌های فنی، شخصیتی و مدیریتی اخباری، ادامه همکاری با وی را گامی مهم در مسیر تحقق چشم‌اندازهای آینده باشگاه می‌دانند؛ چشم‌اندازهایی که بر پایه توسعه پایدار، ارتقای سطح فنی تیم، تقویت ارتباط با هواداران و نمایندگی شایسته استان یزد و شهرستان اردکان در بالاترین سطح فوتبال کشور بنا شده است.

چادرملو اردکان در سال‌های اخیر به نمادی از پیشرفت و امید در ورزش استان یزد و شهرستان اردکان تبدیل شده و باشگاه بر این باور است که تداوم همکاری با سعید اخباری می‌تواند زمینه‌ساز فصل‌های موفق‌تر و دستاوردهای بزرگ‌تر برای خانواده بزرگ چادرملو باشد.

باشگاه چادرملو اردکان ضمن قدردانی از حمایت ارزشمند هواداران، از تمامی ارکان تیم می‌خواهد با همدلی، تلاش و تعهد، مسیر رشد و موفقیت را با قدرت ادامه دهند تا افتخارات بیشتری برای مردم شریف اردکان، استان یزد در فوتبال ایران رقم بخورد.

کد مطلب 6866380

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