سردار موسوی: از هر کلامی که اتحاد مقدس را به خطر بیندازد، دوری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جدید سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) منتشر شد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بصیر و غیور که در خونخواهی امام شهید مبعوث گشتید و در راه تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و اقتدار و سرافرازی ایران عزیز، با امام حاضر عهدی تازه بستید، هوشیار باشید که از شئون متعهد بودن تبعیت کردن است. پس نه یک گام جلوتر و نه یک گام عقبتر، بلکه همراه با ولی خویش باشید. درست در مسیری که امام خمینی کبیر رحمه الله علیه فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد. گوش به فرمان ولایت بوده و از هر کلامی که اتحاد مقدس شما را به خطر می‌اندازد، دوری نمایید.

سرباز ولایت و جانفدای ملت

سید مجید موسوی»