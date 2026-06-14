کشاورزان افسران تولید کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلال کلانتر عصر یکشنبه در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه، اظهار کرد: ما به دنبال برگزاری نشستهای کلیشهای نیستیم، بلکه هدف ما ایجاد گفتگویی صمیمانه و عملیاتی است. در همین راستا، رسانهای اختصاصی با هدف ارتباط مستقیم با روستاییان و کشاورزان راهاندازی شده است تا مشکلات و مسائل آنها مستقیماً به ما منتقل شود.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: ما متعهد هستیم هر مسئلهای که از طریق کشاورزان به ما میرسد را پیگیری کنیم؛ یا جهاد شهرستان مربوطه را ملزم به پاسخگویی میکنیم و یا اگر موضوع از حیطه اطلاع ما خارج بوده، شخصاً برای رفع گرههای موجود اقدام خواهیم کرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای اجرای دورههای متعدد فرهنگی، تربیت مربی و برگزاری کارگروههای مشورتی اقتصاد مقاومتی در حوزه نمایندگی ولی فقیه خبر داد و گفت: قصد داریم با این اقدامات، به افسران تولید کشور یعنی کشاورزان و دامداران، آنگونه که شأن آنهاست توجه کنیم.
کلانتر همچنین درباره تأمین کالاهای اساسی در ایام برگزاری مراسم تشییع گفت: در بحث تأمین آرد و سایر اقلام مورد نیاز با توجه به ورود خیل جمعیت به مشهد، از سهمیه استانی استفاده نخواهد شد و سهمیه ملی برای این ایام در نظر گرفته میشود تا خللی در تأمین نیاز مردم استان ایجاد نشود.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پایان از اصحاب رسانه خواست تا به عنوان پل ارتباطی، هرگونه مشکل یا اهمال در پاسخگویی به کشاورزان و روستاییان را به وی منعکس کنند تا با پیگیری ویژه، صدای رسایی برای تولیدکنندگان استان باشد.
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