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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

۳ سارق حرفه‌ای با ۳۲ فقره سرقت در کرمانشاه دستگیر شدند

۳ سارق حرفه‌ای با ۳۲ فقره سرقت در کرمانشاه دستگیر شدند

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری سه سارق حرفه‌ای خبر داد که در جریان تحقیقات پلیس به ۳۲ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در سطح شهر اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی افزایش گزارش‌های مربوط به سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو در برخی نقاط شهر کرمانشاه، رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در این زمینه اظهار کرد: مأموران پس از انجام بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود، موفق به شناسایی عاملان این سرقت‌ها شدند.

وی افزود: در ادامه عملیات، سه متهم که به صورت حرفه‌ای در زمینه سرقت قطعات و محتویات خودرو فعالیت داشتند، در چند اقدام جداگانه دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های انجام شده به ارتکاب ۳۲ فقره سرقت در نقاط مختلف شهر اعتراف کردند و بخشی از پرونده‌های سرقت‌های ثبت شده نیز با اعترافات آنان کشف و تعیین تکلیف شد.

وی در پایان از معرفی متهمان به دستگاه قضایی خبر داد و تأکید کرد: پلیس با افرادی که امنیت و آرامش شهروندان را هدف قرار دهند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

کد مطلب 6851874

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