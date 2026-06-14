به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی کشاورزان و فعالین اقتصادی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ، ضمن تقدیر از تلاشها و خدمات ارزنده مدیرت و کارکنان مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان به معرفی اجمالی شهرستان و ظرفیت ها و پتانسیل های بالای دشتستان در بخش کشاورزی پرداخت و گفت : با توجه به وسعت شهرستان دشتستان و وجود مراکز خدمات جهاد کشاورزی در نقاط مختلف شهرستان گستره فعالیت در جهاد کشاورزی شهرستان سخت و نیاز به تلاشی مضاعف دارد.
فرماندار دشتستان افزود: کشاورزان یکی از مهمترین بخشهای اثرگذار در اقتصاد کشور به شمار میروند و فعالیتهای آنها، نقش بهسزایی در تأمین کالاهای اساسی، حفظ امنیت غذایی و پایداری چرخه تولید دارد و از این رو حمایت از فعالان این حوزه و توجه به مسائل و نیازهای آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ضمن اشاره به تولید میزان قابل توجه خرمای کشور در این شهرستان بر ضرورت شکل گیری هر چه بیشتر واحدهای فرآوری خرما در جهت ثروت افزایی بیشتر در سطح شهرستان تاکید کرد.
فرماندار دشتستان با یادآوری کم بارشی در سال های اخیر، تأمین آب کشاورزی را از دیگر چالشهای بخش کشاورزی دشتستان دانسته و بیان کرد: انتظار داریم با مدیریت صحیح توزیع آب کشاورزی و توسعه طرحهای آبیاری نوین نخیلات ، اصلاح الگوی کشت و توسعه کشت محصولات مقاوم به کم آبی ،این مشکل مرتفع شود.
تکمیل سد دالکی
وی در این راستا سد دالکی را یکی از پروژههای حیاتی و تأثیرگذار منطقه دانست که تأمین آب آشامیدنی و اختصاص آب کشاورزی به نخیلات را ممکن میسازد و میتواند تحولی اساسی در افزایش تولید و رونق اقتصادی ایجاد کند.
دشتی با تاکید بر تقویت و توسعه نظام بیمه کشاورزی خواستار تحقق بیمه کارگران باغی حوزه نخیلات و خرما با پیگیری های لازم توسط جهاد کشاورزی شد.
فرماندار دشتستان در بخش پایانی صحبت های خود به مدیریت بهینه مصرف سوخت و اجرای نصب جی پی اس بر ماشین آلات کشاورزی در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: بی شک نصب GPS بر روی ماشینآلات کشاورزی ضمن ایجاد شفافیت در مدیریت مصرف سوخت، به ساماندهی توزیع سوخت و جلوگیری از قاچاق خارج از شبکه نیز کمک مؤثری خواهد کرد.
در ابتدای این نشست کشاورزان و فعالین اقتصادی این حوزه به بیان مشکلات و چالش های خود پرداختند.
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