اجرای طرح اشتغال عمومی در استان بوشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست مشترک با حضور معاون امور عمرانی استانداری بوشهر برگزار شد و در این نشست جزئیات طرحی بررسی شد که قرار است چتر حمایتی دولت را بر سر خانواده‌های کم‌درآمد و کارگران فصلی بگستراند.

-مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: دولت در این طرح به دنبال آن است که فرآیند بازسازی ساختمان‌های عمومی، مدارس و معابر آسیب‌دیده را به فرصتی برای اشتغال جوانان بومی تبدیل کند، در واقع، ما از توان خودِ مردم برای آبادانی دوباره محلات و روستاهایشان استفاده می‌کنیم.

وی درباره مزایای مالی این طرح برای کارگران افزود: نیمی از تمام اعتباراتی که برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده، مستقیماً به عنوان حقوق و دستمزد به جیب کارگران و نیروهای بومی می‌رود تا در کنار آبادانی شهر، معیشت خانواده‌ها نیز تأمین شود.

مدیرکل تعاون بوشهر همچنین نقش معتمدین محلی و اعضای شوراهای شهر و روستا را در این طرح حیاتی دانست و گفت: شناسایی افراد جویای کار و تعیین پروژه‌های فوری در هر محله بر عهده شوراها و نهادهای محلی است تا عدالت در توزیع فرصت‌های شغلی رعایت شود.

پروانه در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما این است که هیچ سفره‌ای در بوشهر به دلیل شرایط سخت اقتصادی آسیب نبیند و همزمان، چهره استان با تلاش فرزندان همین آب و خاک، نونوار و آباد شود.