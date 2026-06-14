فرماندار تنگستان: نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست یکشنبههای کمیته تنظیم بازار شهرستان تنگستان با اشاره به اهمیت استمرار نظارت بر بازار، بر لزوم حضور مؤثر بازرسان و رصد دقیق قیمتها تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر بازار موجب آرامش خاطر مردم و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.
وی افزود: مردم زمانی احساس آرامش میکنند که بدانند بازار تحت نظارت دقیق و مستمر قرار دارد.
سلیمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی در سطح شهرستان، اظهار کرد: کالاهای اساسی باید بهصورت منصفانه و متناسب با نیاز مناطق مختلف شهرستان توزیع شود و هیچگونه بیعدالتی در روند توزیع آنها صورت نگیرد.
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، بر تأمین اقلام مورد نیاز هیئتهای مذهبی تأکید کرد و گفت: لازم است کالاهای اساسی مورد نیاز هیئتها در ایام محرم بهموقع و بهصورت مناسب در اختیار آنان قرار گیرد تا مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) با سهولت بیشتری برگزار شود.
فرماندار تنگستان همچنین با بیان اینکه نقش دامپزشکی در تأمین سلامت فرآوردههای دامی و امنیت غذایی مردم بسیار مهم است، خواستار نظارت جدی این دستگاه بر کشتارهایی که ویژه ماه محرم توسط مردم و موکب ها انجام می شود و هم چنین تامین گوشت و مرغ نذورات شد.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع نظارت بر نانواییها نیز مورد تأکید قرار گرفت و فرماندار تنگستان خواستار تشدید بازرسیها در این بخش شد.
وی همچنین بر لزوم تجهیز نانواییها به سوخت دوم یا موتور برق تأکید کرد تا در شرایط احتمالی قطعی برق، روند پخت و توزیع نان با مشکل مواجه نشود.
در این نشست آخرین وضعیت بازار، روند تأمین کالاهای اساسی، گزارش عملکرد دستگاههای عضو کمیته و تمهیدات لازم برای ایام ماه محرم مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای عضو کمیته گزارشی از عملکرد هفتگی خود ارائه کردند همچنین تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت بازار، ارتقای نظارتها و تأمین بهتر نیازهای مردم اتخاذ شد.
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