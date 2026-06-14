گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام آگاه در کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پیش به‌صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، محور اصلی این رایزنی، ارائه جزئیات از سوی ترامپ به نتانیاهو در خصوص آخرین پیشرفت‌ها پیرامون انعقاد یک توافق جدید بوده است.

ترامپ در این تماس باردیگر مدعی شد که به محض امضای توافق با ایران، تنگه هرمز باز خواهد شد.

وی همچنین گفت که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که توافق با ایران امشب امضا خواهد شد.