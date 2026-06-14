  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو

گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو

رسانه‌های صهیونیستی از گفتگوی تلفنی نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم و دونالد ترامپ رئیس‌‎جمهور آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام آگاه در کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پیش به‌صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، محور اصلی این رایزنی، ارائه جزئیات از سوی ترامپ به نتانیاهو در خصوص آخرین پیشرفت‌ها پیرامون انعقاد یک توافق جدید بوده است.

ترامپ در این تماس باردیگر مدعی شد که به محض امضای توافق با ایران، تنگه هرمز باز خواهد شد.

وی همچنین گفت که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که توافق با ایران امشب امضا خواهد شد.

کد مطلب 6860397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها