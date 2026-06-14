سرهنگ علی محمدی، مسئول معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، در صد و ششمین اجتماع حماسی شبانه مردم مارگون با حضور جمعی از مسئولان و پاسداران، به تبیین ابعاد تقابل جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای استکباری پرداخت.
وی دوران دفاع مقدس را نماد شکست ائتلاف گسترده دشمنان علیه ملت ایران دانست و اظهار کرد: در سالهای دفاع مقدس، قدرتهای مختلف جهان برای تصاحب حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی از هیچ اقدامی فروگذار نکردند، اما در برابر ایمان، ایثار و مقاومت رزمندگان اسلام ناکام ماندند.
محمدی افزود: همان دشمنانی که روزی با تمام توان در برابر ملت ایران صفآرایی کرده بودند، امروز به دلیل استیصال و ناتوانی در تحقق اهداف خود، نه تنها درخواست مذاکره میکنند بلکه به دنبال برقراری آتشبس هستند؛ چرا که اقتدار جمهوری اسلامی ایران، هیمنه پوشالی آنان را در هم شکسته است.
مسئول معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه فتح با اشاره به اقدامات دشمنان برای حذف فرماندهان جبهه مقاومت و ضربه زدن به ارکان نظام، تصریح کرد: دشمنان این ملت گمان میکردند با ترور فرماندهان و ایجاد خلل در ساختار نظام میتوانند جمهوری اسلامی را در مدت کوتاهی به زانو درآورند، اما این تصور ناشی از خطای راهبردی و محاسباتی آنان بود.
وی ادامه داد: ملت ایران در مکتب عاشورا تربیت یافته و فرهنگ ایثار و شهادت در عمق باورهای این مردم ریشه دارد؛ از این رو هرگونه اقدام دشمن برای تضعیف اراده ملت، با شکست مواجه خواهد شد.
محمدی جهاد تبیین را مهمترین عرصه مقابله با دشمن در شرایط کنونی دانست و گفت: امروز یکی از مهمترین خاکریزهای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، فضای مجازی است؛ جایی که دشمن با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و شبههافکنی درصدد تحریف واقعیتها و مخدوش کردن دستاوردهای ملت ایران است.
وی با تأکید بر ضرورت روشنگری و آگاهیبخشی در جامعه خاطرنشان کرد: ماههای محرم و صفر فرصت ارزشمندی برای تبیین حقایق، تقویت بصیرت عمومی و مقابله با جنگ روایتها است و نباید اجازه داد غبار شبهات، حقیقت پیروزیها و دستاوردهای بزرگ ملت ایران را از دید افکار عمومی پنهان کند.
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