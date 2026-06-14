  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸

حضور حماسی سلماسی ها در صد و ششمین موج مقاومت ملی در خیابان

حضور حماسی سلماسی ها در صد و ششمین موج مقاومت ملی در خیابان

ارومیه - مردم سلماس در لبیک به ندای رهبری یکشنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند و نوای «حیدر حیدر» سر دادند.

دریافت 22 MB
کد مطلب 6860400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها