https://mehrnews.com/x3ckkb ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6860400 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ حضور حماسی سلماسی ها در صد و ششمین موج مقاومت ملی در خیابان ارومیه - مردم سلماس در لبیک به ندای رهبری یکشنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند و نوای «حیدر حیدر» سر دادند. دریافت 22 MB کد مطلب 6860400 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و پنجم حمایت از نظام اسلامی در هشتبندی هرمزگان کابوس شکست در برابر اراده الهی؛ استکبار به التماس آتشبس افتاده است قدرت و انسجام ملی مهمترین عامل ناکامی دشمنان در جنگ اخیر بود میدان داری مردم بندرعباس در خیابانها بعد از گذشت بیش از ۱۰۰ شب برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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