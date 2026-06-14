به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در لس آنجلس آمریکا اظهار داشت: خیلی خوشحالم از کشور بزرگ و قدرتمند ایران اینجا حضور دارم و امیدوارم فوتبال وسیله‌ای شود که کشورها و فرهنگ‌ها به هم نزدیک شوند.

او ادامه داد: ما اینجا هستیم که به نمایندگی ملت بزرگ ایران بازی کنیم. فقط به فوتبال فکر می‌کنیم. ما سیاستمدار نیستیم و فوتبال از سیاست جداست ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستند.

قلعه‌نویی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات سفر به آمریکا گفت: به خاطر این مشکلات کمپ ما دو بار جا به جا شد اما جا دارد از مردم و دولت مکزیک تشکر کنیم. ما ایرانیان از سختی‌ها فرصت درست می‌کنیم. به غیر از شادی مردم کشورمان به چیز دیگری فکر نمی‌کنیم.