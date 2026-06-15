به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی شامگاه یکشنبه در نشست اهالی فرهنگ و هنر مازندران با اشاره به زبان مشترک هنر در انتقال ارزش‌های دینی و انسانی، اظهار داشت: هنر مؤثرترین ابزار برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ایرانی-اسلامی است و متأسفانه سیاست‌زدگی برخی مدیران همراه با کمبود اعتبارات فرهنگی، مانعی جدی برای تولید آثار فاخر در استان محسوب می‌شود.

وی هنرمندان را راویان صادق آرمان‌های جامعه خواند و افزود: این قشر در دوران جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، با خلق آثار تجسمی، نمایشگاهی، فیلم، سرود و ادبیات پایداری، رسالت روایت حماسه‌ها و مفاهیمی همچون شهادت، همبستگی و هویت ملی را به خوبی انجام دادند.

معاون استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای حقیقی به نسل جوان، تصریح کرد: امروز جامعه به قهرمانانی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی نیاز دارد و هنر می‌تواند این چهره‌های واقعی را برای نوجوانان و جوانان ملموس و الهام‌بخش کند.

سوادکوهی در ادامه از عزم استانداری برای احیای جشنواره ملی تئاتر «تیرنگ» پس از سال‌ها توقف خبر داد و گفت: این رویداد شاخص هنری، ظرفیت بی‌نظیری برای تبادل فرهنگی میان اقوام و هنرمندان سراسر کشور دارد و بازگشت آن با حمایت استانداری پیگیری می‌شود.

وی همچنین از حمایت برای جمع‌آوری و چاپ آثار ۱۱۰ شاعر حاضر در برنامه «یک نفس برای ایران» (میدان روایت) سخن گفت و افزود: این آثار می‌تواند به عنوان سندی ماندگار برای نسل‌های آینده حفظ شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، خاطرنشان کرد: در مدیریت فعلی استان، اولویت مطلق، خدمت به مردم و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری است و هیچ نگاه سیاسی در این حوزه حاکم نیست. همچنین پیشنهاد برگزاری ویژه‌برنامه شعرخوانی با محوریت فرهنگ مقاومت و عاشورا در ایام محرم، با همکاری حوزه هنری مطرح است.

مهدی معصومی گرجی، رئیس حوزه هنری مازندران، گزارشی از فعالیت‌های دفاتر هنری این مرکز به ویژه در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم ارائه کرد و با اشاره به ظرفیت بالای استان در تولید آثار فاخر، کمبود بودجه را یکی از چالش‌های اصلی مراکز فرهنگی برشمرد.

-