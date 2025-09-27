به گزارش خبرگزاری مهر، شریف اسلامی در دومین نشست میز فرهنگ، هنر و هویت عشایری که در سالن صفارزاده حوزه هنری کشور با حضور جمعی از مسئولان کشوری، دبیر کارگروه فرهنگ، هنر و هویت عشایری و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی و اجتماعی عشایری برگزار شد، اظهار کرد: کارگروه فرهنگ، هنر و هویت عشایری از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان به‌عنوان استان‌های عضو انتخاب شده‌اند و در آینده استان‌های دیگر نیز به این جمع خواهند پیوست.

وی افزود: معرفی ارزش‌های فرهنگ، هنر و هویت عشایری به مردم کشور با زبان هنر و تولید آثار فرهنگی و هنری برای جامعه عشایری دو رویکرد اصلی کارگروه میز فرهنگ، هنر و هویت عشایری در کشور است.

دبیر کارگروه فرهنگ، هنر و هویت عشایری کشور همچنین از موفقیت تولیدات هنرمندان با موضوع عشایر در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی خبر داد و گفت: در جشنواره تئاتر فجر سال گذشته چهار اثر با موضوع عشایر شرکت کرد و آثار فیلم و موسیقی متعددی نیز در این عرصه خوش درخشیدند.

ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای ویژه عناصر بصری عشایر در روایت‌های هنری

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تأکید بر جایگاه زنان در جامعه عشایری گفت: لازم است روی مقوله زن در عشایر بیشتر کار شود و جایگاه واقعی و طبیعی زن در این جامعه دیده و حمایت گردد.

جلالی همچنین بر خلق برند اختصاصی برای عشایر، ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای ویژه این جامعه و دقت در عناصر بصری عشایر در روایت‌های هنری تأکید کرد و افزود: نباید در کذشته زندگیپعشایری متوقف شد و به‌روز کردن تصویر عشایر و بازنمایی زیبا از زندگی عشایری برای معرفی هویت آنان به نسل‌های جدید حیاتی است.

وی با تأکید بر ضرورت نوآوری در روایت‌ها از جامعه عشایری تصریح کرد: نباید در گذشته متوقف بمانیم، باید ضمن حفظ سنت‌ها، نگاهی نو و پویا به جامعه عشایری داشته باشیم..

معاون صنایع دستی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با قدردانی از حوزه هنری گفت: توجه ویژه حوزه هنری به فرهنگ عشایری و تولیدات فاخر در این زمینه شایسته تقدیر است و می‌تواند الگویی برای دیگر نهادهای فرهنگی باشد.

کهگیلویه و بویراحمد مرکز پایلوت فرهنگ عشایری کشور انتخاب شده است

معاون راهبری استان‌های حوزه هنری، نیز با بیان اینکه موضوع تقویت و حفظ فرهنگ و هنر عشایری برای حوزه هنری بسیار مهم و جدی است، اعلام کرد: در همین راستا، یک مرکز استانی کهگیلویه و بویراحمد به عنوان پایلوت فرهنگ عشایری انتخاب شده و موظف به کار در این حوزه است و سه استان دیگر نیز به عنوان همکار موظف به همکاری و فعالیت در تقویت فرهنگ و هنر عشایری شده‌اند.

سعید لشکری، همچنین بر ایجاد یک رویداد ملی برای آشنایی مردم کشور با فرهنگ، هنر و هویت عشایری تأکید کرد و برگزاری تورهای عشایرگردی با رویکرد فرهنگی برای مردم کشور را از برنامه‌های مهم در این حوزه دانست.

ایجاد اطلس ملی عشایر

معاون سازمان امور عشایر کشور، بر ایجاد اطلس ملی عشایر و سامانه ملی اطلاعات عشایر تأکید کرد و گفت: لازم است نگاهی نو و جامع به هویت عشایری داشته باشیم تا نسل‌های آینده بتوانند با افتخار میراث فرهنگی و هنری خود را بشناسند.

میزبان همچنین بر مستندسازی فعالیت‌ها، رویدادها و تولیدات فرهنگی مرتبط با عشایر تأکید کرد و خواستار معرفی نوین و روزآمد عشایر به جامعه شد. همچنین آقای میزبان با تقدیر از اقدامات حوزه هنری تأکید کرد: فعالیت‌های حوزه هنری در معرفی فرهنگ و هویت عشایری، زمینه‌ای ارزشمند برای حفظ میراث فرهنگی عشایر و تقویت روحیه خودباوری در میان عشایر است.

در حاشیه نشست، نمایشگاهی از دستاوردها، تولیدات و آثار مرتبط با فرهنگ، هنر و هویت عشایری برگزار شد که مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت. همچنین محمدرضا بهارناز، عکاس پیشکسوت عشایر، تجربیات خود در زمینه عکاسی قوم‌محور و ثبت لحظات زندگی عشایری را با حاضران به اشتراک گذاشت.