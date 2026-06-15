به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ارتش اشغالگر صهیونیستی در مواضع خود در داخل لبنان باقی خواهند ماند.

منابع آگاه نیز گزارش دادند، نتانیاهو به ترامپ ابلاغ کرده رژیم صهیونیستی از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد و خود را ملزم به مفاد مربوط به لبنان در توافق با ایران نمی داند.

وی همچنین تاکید کرده که رژیم صهیونیستی به عملیات خود برای از بین بردن تهدید حزب الله ادامه می دهد. تل آویو در حالی مدعی اجرای عملیات علیه حزب الله است که همواره زیر ساخت ها و مناطق مسکونی لبنان را هدف قرار داده است.

در همین راستا ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد، توافق ترامپ ما را ملزم نمی کند. اسرائیل تابع آمریکا نیست و مستقل عمل می کند!

وی گفت، نباید به کمتر از نابودی حزب الله راضی شویم. نباید از هیچ منطقه ای عقب نشینی کنیم.

این در حالی است که نخست وزیر پاکستان اعلام کرده بود، ‏پس از مذاکرات فشرده، مفتخریم اعلام کنیم که توافق صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است. هر دو طرف توقف فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، اعلام کرده‌اند. ‏مراسم امضای رسمی روز جمعه، ۱۹ ژوئن در سوئیس برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی به هیچ کدام از توافقات خود با طرف های منطقه ای عمل نکرده و تاکنون هزاران بار آتش بس امضا شده با لبنان را نقض کرده است.