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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۱

آغاز پویش «به عشق حسین(ع)» برای حمایت از ایتام و محسنین در گیلان

آغاز پویش «به عشق حسین(ع)» برای حمایت از ایتام و محسنین در گیلان

رشت- مدیرکل کمیته امداد گیلان از اجرای پویش «به عشق حسین(ع)» همزمان با ماه‌های محرم و صفر خبر داد و گفت: این پویش با هدف جذب حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها از اجرای پویش «به عشق حسین(ع)» همزمان با ماه‌های محرم و صفر خبر داد و گفت: این پویش با هدف جذب حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین برگزار می‌شود.

جلالی‌پور افزود: پویش «به عشق حسین(ع)» از ماه محرم تا پایان ماه صفر ادامه دارد و شهروندان و مردم نیکوکار می‌توانند با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، یک یا چند فرزند یتیم را به عنوان فرزند معنوی تحت حمایت قرار دهند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به سهولت روش‌های ثبت‌نام در این طرح تصریح کرد: مردم نوعدوست و خیر جهت حمایت از یک یا چند فرزند معنوی می‌توانند با مراجعه به سایت ekram.emdad.ir نسبت به انتخاب فرزند معنوی با شرایط مورد نظر خود اقدام کنند.

جلالی‌پور اضافه کرد: همچنین حامیان با مراجعه حضوری به واحدهای اکرام ادارات امداد استان یا تماس با شماره ۳۳۶۵۷۳۱۰ با پیش‌شماره ۰۱۳، می‌توانند از وضعیت زندگی این افراد آگاهی پیدا کرده و سپس فرزند معنوی خود را جهت حمایت انتخاب کنند.

وی ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ را از دیگر روش‌های ثبت‌نام در طرح اکرام ایتام و محسنین اعلام کرد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان در ادامه ضمن تقدیر از اعتماد حامیان و خیرین، گفت: به منظور تسهیل در روش‌های پرداخت، برای هر فرزند معنوی یک شماره کارت اختصاصی در نظر گرفته می‌شود. حامیان می‌توانند بدون نیاز به شناسه واریز، از طریق سامانه و یا کلیه درگاه‌های بانکی و اپلیکیشن‌های موجود، نسبت به واریز مستقیم هدایای نقدی به حساب فرزندان معنوی اقدام کرده و گزارش پرداخت را در سامانه مشاهده نمایند.

کد مطلب 6860535

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