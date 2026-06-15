آغاز پویش «به عشق حسین(ع)» برای حمایت از ایتام و محسنین در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها از اجرای پویش «به عشق حسین(ع)» همزمان با ماههای محرم و صفر خبر داد و گفت: این پویش با هدف جذب حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین برگزار میشود.
جلالیپور افزود: پویش «به عشق حسین(ع)» از ماه محرم تا پایان ماه صفر ادامه دارد و شهروندان و مردم نیکوکار میتوانند با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، یک یا چند فرزند یتیم را به عنوان فرزند معنوی تحت حمایت قرار دهند.
مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به سهولت روشهای ثبتنام در این طرح تصریح کرد: مردم نوعدوست و خیر جهت حمایت از یک یا چند فرزند معنوی میتوانند با مراجعه به سایت ekram.emdad.ir نسبت به انتخاب فرزند معنوی با شرایط مورد نظر خود اقدام کنند.
جلالیپور اضافه کرد: همچنین حامیان با مراجعه حضوری به واحدهای اکرام ادارات امداد استان یا تماس با شماره ۳۳۶۵۷۳۱۰ با پیششماره ۰۱۳، میتوانند از وضعیت زندگی این افراد آگاهی پیدا کرده و سپس فرزند معنوی خود را جهت حمایت انتخاب کنند.
وی ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ را از دیگر روشهای ثبتنام در طرح اکرام ایتام و محسنین اعلام کرد.
مدیرکل کمیته امداد گیلان در ادامه ضمن تقدیر از اعتماد حامیان و خیرین، گفت: به منظور تسهیل در روشهای پرداخت، برای هر فرزند معنوی یک شماره کارت اختصاصی در نظر گرفته میشود. حامیان میتوانند بدون نیاز به شناسه واریز، از طریق سامانه و یا کلیه درگاههای بانکی و اپلیکیشنهای موجود، نسبت به واریز مستقیم هدایای نقدی به حساب فرزندان معنوی اقدام کرده و گزارش پرداخت را در سامانه مشاهده نمایند.
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