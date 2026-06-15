خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ امسال در حالی سوگوار محرم امام حسین (ع) و شهدای کربلا میشویم که در میانه نبرد وجودی تمام عیار با دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی قرار داریم و ۱۰۶ شب از جهاد مخلصانه و غیرتمندانه ملت مبعوث ایران در خونخواهی امام شهید انقلاب میگذرد. مردمی که در این ۱۰۶ شب در هر شرایطی چه سرما و زیر برف و باران و چه زیر بمباران جنایتکارانه دشمن سنگر خیابان را خالی نگذاشتند و در اوج جنگ، همدل و همگام با رزمندگان پای لانچر و در نهایت دشمنشناسی، زمانشناسی و بصیرت به جهاد در خیابان پرداختند.
ما در جنگ رمضان سوگوار شهدا و در رأس آنان، امام شهید انقلاب بودیم که در امتداد قیام حسینی (ع) در سال ۶۱ هجری به فیض شهادت نائل شدند و تداومبخش مکتب عاشورا بودند. ما محرم امسال با شوری متفاوت و شعوری روزافزون در محافل عزای سیدالشهدا (ع) و شهدای دشت کربلا شرکت میکنیم. مردم ولایی و شهید پرور چهارمحال و بختیاری نیز این روزها پا به پای ملت مبعوث ایران، سیاهپوش و مهیای عاشوراییترین محرم حسینی (ع) میشوند. برای اطلاع از تمهیدات برپایی محافل و مجالس عزاداری دهه نخست محرم، گفتگوی ما با برخی مسئولان این برنامهها را میخوانید.
عزای حسینی در میانه جنگ وجودی با یزیدیان زمان
حجتالاسلام والمسلمین حسین داوری، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرا رسیدن محرم اباعبدالله الحسین (ع) و با اشاره به اینکه امسال محرم را با حال و هوای متفاوتی آغاز میکنیم و داغدار شهدایی هستیم که در راه مکتب عاشورایی قدم برداشتند و جان و خود را در عاشورایی دیگر فدای اسلام کردند، گفت: در برههای سوگوار امام حسین (ع) و یاران ایشان هستیم که امام و پیشوای انقلاب به شهادت رسیدند و در حال عبور از یک پیچ تاریخی هستیم.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امروز در مرکز یک جنگ وجودی و شناختی با دشمن متخاصم آمریکایی و صهیونیسم جهانی قرار داریم، ادامه داد: همانطور که امام شهیدمان همواره تأکید داشتند و امام جدید انقلاب نیز در پیامهای خود تأکید کردند، «تبیین» و «روایت» باید اصلیترین و مهمترین کار در این ایام سکوت صحنه نبرد باید باشد تا بتوانیم از امواج سهمگین تبلیغات و روایتسازیهای دروغ دشمنان و بدخواهان به سلامت عبور کنیم.
داوری با تأکید بر اینکه محافل و مجالس عزاداری حسینی در دهه محرم امسال باید روایت دستاوردها و پیروزیهای ملت مبعوث در برابر ائتلاف دشمنان متخاصم باشد، افزود: هیئات عزاداری محرم و دستههای سینه زنی و زنجیر زنی در خیابانها و میدانهای جایجای استان باید یادآور فتح ملت مبعوث ایران بر خصم باشد.
وی با یادآوری ۱۰۶ شب جهاد و مبارزه و مقاومت مردم ایران در سنگر خیابان، گفت: بر این اساس، خط محتوایی محرم امسال با تکیه بر ۱۲ آیه محوری ذیل نهضت ملی «زندگی با آیهها» ترسیم شده و در اختیار مبلغان و مبلغات و سخنرانان دهه محرم قرار گرفته است تا بر اساس این خط محتوایی، مطالب و سخنرانیهای تبیینی و بصیرتی را داشته باشیم.
تمهیدات برپایی محافل عزای حسینی در استان
وی در خصوص تمهیدات برپایی محافل عزای حسینی در استان، اظهار کرد: این مجموعه تمهیداتی را در راستای برپایی محافل و مجالس عزاداری محرم و تداوم تجمعات شبانه مردمی در این شرایط خاص و سرنوشتساز از تاریخ ایران اسلامی پیشبینی کرده است چرا که امسال در شرایطی متفاوتتر از همیشه وارد ماه محرم شدیم.
داوری با ذکر اینکه بحث و تبادل نظر و همفکری درباره زمان برگزاری محافل عزای حسینی با حضور نمایندگان برخی هیئات و مؤثرین و معتمدین در حضور نماینده ولی فقیه در استان انجام گرفت، ادامه داد: مقرر شد که در دهه محرم هم تجمعات شبانه ملت مبعوث همچون ۱۰۶ شب گذشته به شکل قبلی تداوم یابد و هم دستجات عزاداری و سینه زنی در طول دهه محرم برگزار میشود.
وی از هماهنگی و برنامهریزی پاسداشت دهه محرم در شهرستانها با محوریت ائمه جمعه استان خبر داد و افزود: امروز نیز هم اجلاس مسئولان هیئات مذهبی شهرستان شهرکرد و هم اجتماع مبلغان و مبلغات دهه محرم در همایش طلایهداران تبلیغ با حضور نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان استانی در شهرکرد برگزار میشود. نظیر این برنامه در تمامی شهرستانها نیز برگزار شده یا به زودی برگزار خواهد شد.
اجرای مرحله جدید «زندگی با آیهها» در محرم با تبیین ۱۲ آیه منتخب
حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری، رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مرحله جدید نهضت قرآنی «زندگی با آیهها» با محوریت دهه اول محرم خبر داد و اظهار کرد: در این راستا کتابچه «سکوی پرواز» از سوی دبیرخانه این نهضت ملی تهیه شده و در اختیار هیئات و مراکز و موسسات قرآنی و تشکلهای مردمی قرار گرفته تا در این دهه بر اساس آن، تبیین و تبلیغ شکل بگیرد.
منصوری در خصوص محتوای آیات ناظر به دهه محرم، توضیح داد: در این دهه هر شب یک آیه محوری به بحث و بررسی گذاشته میشود که انتخاب آیات بر اساس فضای کشور بوده و این مفاهیم قرآنی راهبردی و مهم توسط پرچمداران تبیین و تبلیغ و گفتمانسازی به صورت گام به گام و کاربردی به جامعه منتقل میشود.
وی یادآور شد: آیه منتخب شب اول (حج/۷۸) این پیام را به مخاطبان در هیئات و مساجد و محافل حسینی انتقال میدهد که ملت ما در ایام جنگ رمضان برای مأموریتی مهم یعنی مبارزه با طاغوت، تغییر نظام جهانی و نجات مستضعفین عالم بعثت یافته است.
منصوری «زنان پرچمداران جنگ ترکیبی» را خط محتوایی بعدی در دهه محرم عنوان کرد و افزود: بر طبق آیات ۱۱ و ۱۲ از سوره مبارکه تحریم، بانوان در این مبارزه میان حق و باطل هیچگاه در حاشیه نیستند بلکه پیشران و الگوی تمامعیار بهشمار میروند همانطور که بانوان ایرانی در این جنگ تحمیلی سوم نبض خیابانها و میدانها را در سنگر خیابان در دست گرفتند و نقش اصلی را در تجمعات مردمی داشتند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: آیه ۱۳۹ از سوره آل عمران، دیگر آیه کلیدی منتخب زندگی با آیهها برای دهه محرم است که به روایت فاتحانه در برابر جنگ روانی دشمن میپردازد و این پیام را دارد که ما ابرقدرت هستیم و رسالتمان روایت فتح جنگ در مقابل روایت وارونه جریان غرب است.
منصوری بیان کرد: بر همین اساس آیه ۲۱۶ از سوره بقره با موضوع جنگ با برکت، آیات ۶۷ تا ۶۹ سوره طه با موضوع نترسیدن از استکبار، آیات ۲۲ و ۲۳ فتح با موضوع تحقق سنتهای الهی، آیه هفت منافقون با موضوع جنگ اقتصادی دشمن، آیه ۳۱ سوره مبارکه اعراف با موضوع اصلاح الگوی مصرف، آیه ۳۵ سوره محمد (ص) با موضوع نفی سازش با دشمن، آیه ۲۵۰ بقره با موضوع استغاثه برای ثبات قدم در معرکه نهایی، آیات ۳۳ توبه و ۹ صف با موضوع افق مهدوی و استقرار نظم نوین جهانی و آیه ۴۶ سوره انفال با موضوع اتحاد مقدس حول رهبری به عنوان خط محتوایی محافل حسینی در دهه نخست محرم انتخاب و ابلاغ شده است.
اجتماعات مردمی در چهارمحال و بختیاری رنگ و بوی حسینی میگیرد
حجتالاسلام والمسلمین سیدبصیر موسوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از ۱۰۶ شب حماسه و اقتدار امت اسلامی و مردم همیشه در صحنه استان در سنگر خیابان، اظهار کرد: تعبیر مبعوث شدن برای صیانت از حریم جمهوری اسلامی ایران بهترین پیشانیبند بر پیشانی این ملت بزرگ است.
وی با اشاره به ایام محرم حسینی (ع) ماه پیروزی خون بر شمشیر، بیان کرد: مکتب عاشورا چراغ همیشه فروزانی است که نهضت اسلامی مردم ایران نیز به رهبری امام خمینی (ره) از آن وام گرفت و در سراسر عالم تسری یافت. امروز هم ملت مبعث به تأسی از مکتب سیدالشهدا (ع) در مقابل کفر و ظلم لحظهای کوتاه نیامده و عقبنشینی نکرده است.
وی با بیان اینکه اجتماعات مردمی شبانه در دهه محرم نیز با قدرت و قوت شبهای همدلی و بصیرت و مقاومت در سرتاسر استان ادامه خواهد داشت، گفت: برنامهریزی خوبی در هماهنگی با هیئات مذهبی انجام خواهد شد که این تجمعات خیابانی همراه با اجتماع هیئات مذهبی برگزار شود.
موسوی با ذکر اینکه باید دست تکتک ملت مبعوث استان چهارمحال و بختیاری و ایران اسلامی را برای خلق این حماسه بوسید، ادامه داد: همه اقشار مردم در مقابل استکبار تا دندان مسلح دشمنان ایستادگی کردند و هیمنه آنان را شکستند.
وی با تصریح اینکه قرارگاه مردمی جنگ رمضان استان با تدبیر نماینده ولی فقیه در استان و مشارکت گروههای مختلف مردمی در این ۱۰۰ شب پای کار بود که برنامهریزی و تولید محتوا برای تجمعات خیابانی را انجام داد، گفت: اعضای قرارگاه شبانه روز خود را برای این مهم به میدان آوردند و بعد از تجمعات هر شب، گاه تا اذان صبح جلسه و نشست هماهنگی برگزار کردند.
موسوی اظهار کرد: محتواها و برنامههای قرارگاه جنگ رمضان بر طبق جمعآوری نظرات و خواستههای مردمی برنامهریزی و طراحی میشود؛ یکی از راههای احصای دیدگاههای مردم، گروهی است که با مردم تماس میگیرند و نظرخواهی میکنند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نظرات مردم در این مدت، گفت: همانطور که رهبر انقلاب هم بر خیابان و حفظ این سنگر تأکید دارند، مردم آگاه و بصیر بعثت یافته نیز به بهترین نحو در میدان حاضر دهد و در این بالغ بر ۱۰۰ شب در خیابانها و میدانهای شهرها از نیروهای مسلح مقتدر حمایت و با رهبری بیعت کردند و خونخواه امام شهید هستند.
شهرکرد سیاهپوش محرم میشود
سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شهرکرد از آغاز اجرای فضاسازی شهری به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.
عماد شمسیپور ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: شهرداری شهرکرد همزمان با آغاز ماه محرم اجرای طرحهای فضاسازی محیطی را در سطح شهر آغاز کرده و این اقدامات در طول دهه اول محرم و متناسب با برنامههای فرهنگی و مذهبی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نصب پرچم و ریسه، بنرهای محتوایی و پیامهای مرتبط با فرهنگ عاشورا در میادین، معابر اصلی، بلوارها و سایر نقاط پرتردد شهر در دستور کار قرار گرفته است تا فضای شهر متناسب با حال و هوای عزاداری سید و سالار شهیدان آراسته شود.
سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شهرکرد با اشاره به نقش مهم فرهنگ عاشورا در ترویج ارزشهای دینی و انسانی، تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری تلاش کرده است تا در کنار خدمات عمرانی و شهری در مناسبتهای مذهبی نیز نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار، آزادگی، ظلمستیزی و معنویت ایفا کند.
وی بیان کرد: شهرداری شهرکرد همه ساله در ایام محرم با اجرای برنامههای فرهنگی، خدماتی و محیطی تلاش میکند زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری را فراهم کرده و در ایجاد فضایی معنوی و متناسب با شأن این ایام نقشآفرینی کند.
سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شهرکرد از هیئات مذهبی، شهروندان و فعالان فرهنگی خواست با مشارکت در فضاسازی و نظم شهری، مدیریت شهری را در اجرای هرچه بهتر برنامههای محرم همراهی کنند.
پیشبینی ایاب و ذهاب عزاداران حسینی از مساجد به سمت تجمعات مردمی
روابط عمومی قرارگاه استانی جنگ رمضان در چهارمحال و بختیاری در اطلاعیهای ضمن قدردانی از حضور مردم مبعوث استان در سنگر خیابان تأکید کرد: این اجتماعات شبانه در امتداد محافل باشکوه عزای سرور و سالار شهیدان در ماه محرم حسینی همچنان از ساعت ۲۱ تا ۲۲ برگزار میشود.
بر این اساس، هیئات مذهبی، مساجد، تکایا و حسینیهها با برنامهریزی در طول روز و قبل و بعد از راهپیمایی شبانه، ضمن برپایی عزای سید الشهدا (ع) با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری به حضور آگاهانه در خیابانها حضور خواهند داشت و با حضور دشمن شکن خود در تجمعات شبانه، دشمنان بشریت را در رسیدن به اهداف پلیدشان برای همیشه مأیوس و ناکام میکنند.
بر اساس اعلام قرارگاه مردمی جنگ رمضان چهارمحال و بختیاری، با هماهنگیهای انجامشده از شب اول ماه محرم، سرویس های ایاب و ذهاب عزاداران از مقابل مساجد شهرکرد در هشت مسیر، رأس ساعت ۲۰:۵۰ حرکت خواهند کرد؛ همچنین این اتوبوسها ۱۰ دقیقه قبل از زمان حرکت در محل مستقر خواهند بود.
مساجد مسیرهای هماهنگ شده شامل مسجد سلمان فارسی ، مسجد امام هادی، مسجد حضرت قاسم در شهرک منظریه، مسجد امام رضا و مسجد امام حسین در محله میرآباد غربی، مسجد محمد رسول الله، مسجد امام حسن عسگری و مسجدحضرت زینب در محله میرآباد شرقی، مسجد شهدای کاظم پور در محله سرچشمهها، مسجد امام حسین در محله فرهنگیان، مسجد حضرت اباالفضل، مسجد خاتم الانبیا، مسجد الغدیر و مسجدالنبی در میدان معلم و مسجدالرضا در خیابان ملت است.
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