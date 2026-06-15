دستگیری متهم به سرقت از باغات پیشوا؛ ارزش اموال مسروقه ۱۲۰ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصیمهر صبح دوشنبه از دستگیری فردی خبر داد، که بنا بر اعلام پلیس، در سرقتهای متعدد از باغات پیشوا نقش داشته است.
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: مأموران پاسگاه یوسفرضا در شهرستان پیشوا طی یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند متهمی را که پس از چندین سرقت از باغات منطقه متواری شده بود، شناسایی و بازداشت کنند.
به گفته القاصی مهر، متهم در جریان تحقیقات و بازجوییهای پلیسی به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران همچنین اعلام کرد: ارزش ریالی اموال مسروقه و کشفشده در این پرونده بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار القاصیمهر در پایان با قدردانی از عملکرد مأموران انتظامی شهرستان پیشوا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
پلیس میگوید رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و تحقیقات برای شناسایی احتمالی دیگر ابعاد آن در دستور کار قرار گرفته است.
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