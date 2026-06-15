لغو ۲۰۰ پرواز و سرگردانی ۴۰ هزار مسافر در پی اعتصاب سراسری در ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه بینالمللی تراول اند تور ورلد (TTW)، همزمانی چهار اعتصاب در بخشهای مختلف صنعت هوانوردی ایتالیا، به لغو بیش از ۲۰۰ پرواز و سرگردانی حدود ۴۰ هزار مسافر در آستانه فصل اوج سفرهای تابستانی منجر شده است.
بر اساس این گزارش، ایتالیا با یکی از پیچیدهترین بحرانهای هوانوردی سالهای اخیر روبهرو شده است. این بحران شامل اعتصاب ۱۸ ساعته خلبانان و مهمانداران شرکت ایزیجت، کارکنان کنترل ترافیک هوایی فرودگاه ورونا و کارکنان خدمات زمینی فرودگاههای کالیاری و لیناته میلان است که اختلال گستردهای در مسیرهای داخلی و اروپایی ایجاد کردهاند.
سازمان هواپیمایی کشوری ایتالیا (ENAC) برای کاهش اثرات این بحران، تنها دو بازه زمانی ۷ تا ۱۰ صبح و ۱۸ تا ۲۱ شب را بهعنوان ساعات تضمینشده پرواز تعیین کرده است و خارج از این بازهها، احتمال لغو یا تأخیر پروازها بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد.
اختلافات صنفی در ماههای اخیر بارها موجب اختلال در پروازهای این کشور شده و نگرانیها درباره تأثیر آن بر فصل سفرهای تابستانی اروپا را افزایش داده است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که اعتصاب دیگری برای ۲۶ ژوئن برنامهریزی شده که کارکنان خدمات زمینی فرودگاههای سراسر ایتالیا را در بر خواهد گرفت.
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