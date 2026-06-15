به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو در واکنش به امضای توافق آتش بس بین ایران و آمریکا نوشت که ایران با این توافق بار دیگر اثبات کرد که طرف قوی‌تر در این ماجرا است و این تهران است که روند تحولات را تعیین می‌کند.

بن کاسپیت تحلیلگر مسائل سیاسی رژیم صهیونیستی که از امضای تفاهم آتش بس بین ایران و آمریکا خشمگین به نظر می‌رسد، در مقاله‌ای در روزنامه معاریو نوشت: پیش از این گفته شد که نتانیاهو در تمام سال‌های حکومتش و تا هفتم اکتبر، بزدل‌ترین نخست وزیر اسرائیل بوده که از پذیرش مسئولیت خود نسبت به هرگونه درگیری یا ماجراجویی فرار کرده است.

وی افزود که نتانیاهو، اسرائیل را به سوی ویرانی سوق داد و وقتی فهمید دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، وارد سلسله جنگ‌های بی‌پایان با هدف تغییر چهره خاورمیانه شد.

بن کاسپیت با اشاره به اینکه نتانیاهو چهره خاورمیانه را به سمت بدتر تغییر داده است، افزود: ما باید امیدوار باشیم که نتانیاهو در ناامیدی خود، با نزدیک شدن به انتخابات، به اقدامات واقعاً بی‌پروا کشیده نشود. وی اگر می خواست لطفی به اسرائیل بکند، بازنشستگی خود را اعلام می‌کرد و ما را رها می‌کرد تا سعی کنیم آنچه را که او ویران کرده است، بازسازی کنیم.

از سوی دیگر یائیر گولان رئیس حزب دموکرات‌ها در سرزمین های اشغالی نیز در واکنش به این توافق گفت که صبح پس از توافق بین ایران و آمریکا، صبحی دشوار برای اسرائیل است، زیرا این توافق بر سر اسرائیل بسته شد.

وی ادامه داد: این توافق محصول سال‌ها شکست است. این توافق برای حماس و ایران حزب‌الله خوب است، اما برای اسرائیل خوب نیست.

آوی اشکنازی، دیگر تحلیلگر سیاسی صهیونیست اظهار داشت که تل آویو طرف این توافق نیست، بلکه موضوع آن است؛ زیرا توافق مشخص می‌کند اسرائیل چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد و چه اقداماتی را نمی‌تواند انجام دهد. وی افزود به دلیل ناکامی مسئولان سیاسی در تأثیرگذاری بر مفاد توافق، برنامه هسته‌ای ایران متوقف نشده و اورانیوم غنی‌ شده همچنان به‌ طور کامل یا جزئی در اختیار ایران باقی خواهد ماند.

زوی برئیل، تحلیلگر صهیونیست تاکید کرد برنامه موشک‌های بالستیک ایران که از محورهای اصلی وعده‌های ترامپ و مارکو روبیو بود، احتمالاً اساساً در مذاکرات مطرح نخواهد شد.

بن درور یمینی، دیگر نویسنده صهیونیست هم هشدار داد هرگونه توافق احتمالی در عمل به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن نظامی ایرانی خواهد بود که قدرتمندتر از گذشته شده است.