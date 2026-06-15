اتحادیه اروپا: اولویت کنونی اجرای سریع توافق ایران و آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد، توافق تهران و واشنگتن ممکن است یک پیشرفت به شمار برود.

وی اضافه کرد، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز راه های مشارکت در روند مرحله آتی را بررسی می کنند. از همه طرف ها می خواهیم به حاکمیت لبنان و تمامیت ارضی این کشور پایبند بوده و آتش بس واقعی را اجرا کنند.

کالاس بیان کرد، اجرای سریع و کامل مفاد این توافق اولویت است. باید اجازه بازگشایی فوری تنگه هرمز داده شود.

وی همچنین گفت، باید آزادی کشتی رانی به تنگه هرمز بدون دریافت عوارض بازگردد. این مسئله برای ثبات منطقه ای و اقتصاد جهانی مهم است. توافق مذکور راه مذاکرات گسترده تر در خصوص صلح و امنیت در منطقه را باز می کند.

پیشتر نیز کشورهای مختلف در سراسر جهان از این توافق استقبال کرده بودند.