دغدغه دارویی شهروندان مارگون برطرف شد؛ دو داروخانه فعال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های اخیر برخی شهروندان شهرستان مارگون با ارسال پیام‌هایی به خبرگزاری مهر، نسبت به وقفه در فعالیت داروخانه سطح شهر و دشواری در دسترسی به برخی خدمات دارویی ابراز نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شدند.

برخی از این شهروندان عنوان کردند که داروخانه شهری برای چند هفته فعالیت منظم نداشته و بیماران برای تهیه داروهای مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه بوده‌اند.

خبرنگار مهر برای بررسی این مطالبه مردمی، موضوع را از مسئولان حوزه سلامت شهرستان پیگیری کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارگون هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود دو مرکز ارائه خدمات دارویی در این شهرستان اظهار کرد: یک داروخانه در سطح شهر با مدیریت بخش خصوصی فعالیت می‌کند و عمدتاً خدمات مربوط به داروهای بدون نسخه، سفارش‌های مردمی و اقلام آرایشی و بهداشتی را ارائه می‌دهد و داروخانه دیگری نیز در درمانگاه شهرستان مستقر است که خدمات درمانی و دارویی را به مراجعان عرضه می‌کند.

حسین عدالت دوست افزود: داروخانه درمانگاه در این مدت بدون هیچ‌گونه تعطیلی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات مورد نیاز شهروندان از جمله تأمین دارو و توزیع شیرخشک را از طریق سامانه‌های مربوطه ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه وقفه ایجاد شده در داروخانه سطح شهر ناشی از جابه‌جایی نیروها و انتقال تجهیزات بوده است، تصریح کرد: در جریان فرآیند تغییر کادر و استقرار نیروهای جدید، جابه‌جایی قفسه‌ها و تجهیزات داروخانه انجام شد که ممکن است برای شهروندان به منزله تعطیلی کامل این مرکز تلقی شده باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مارگون ادامه داد: در حال حاضر نیروهای جدید در داروخانه سطح شهر مستقر شده‌اند و این مرکز فعالیت خود را از سر گرفته است. همچنین تمامی قراردادهای بیمه‌ای پایه برقرار بوده و خدمات دارویی با هدف کاهش هزینه‌های درمانی مردم ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: شبکه بهداشت به‌صورت مستمر بر روند فعالیت داروخانه‌ها نظارت دارد تا شهروندان در تأمین داروهای مورد نیاز و دریافت خدمات مرتبط با مشکلی مواجه نشوند.