طرح بدون فرانشيز در بيمارستانهای كشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر عبدالرحمان رستميان شامگاه جمعه در نشست كميسيون بهداشت و درمان شوراي اسلامي شهر دامغان در محل سالن جلسات اين شورا از پيگيري اجراي طرح بيمارستان بدون فرانشيز خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر با اجراي طرح تحول نظام سلامت افردي كه در بيمارستان بستري مي شوند شش درصد كل هزينه بيمارستان برای بيمار را پرداخت مي کنند.

وي به اجراي موفق طرح تحول نظام سلامت در كشور از سوي وزارت بهداشت اشاره داشت و افزود: با اجراي این طرح ارائه خدمات بهداشتي و درماني بهتر شده و اگر نواقصي هم وجود داشته در حال برطرف شدن است.

نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت مورد تاييد و رضايت رهبری و آحاد مختلف جامعه قرار گرفته است گفت: بايد همه كمك كنيم تا اين طرح با موفقيت و به بهتر نحو اجرا شود.

سازمان تامين اجتماعي در بخش درمان به دنبال رضایت مردم باشد

رستميان عملكرد سازمان تامين اجتماعي در بخش درمان را مورد ارزیابی قرار داد و اظهار داشت: عملكرد در این بخش مي تواند بهتر از اين باشد و رضايت بيمه شدگان اين سازمان را افزايش دهد.

وي اضافه كرد: بيمه شدگان تامين اجتماعي با پرداخت هزينه بيمه خواهان ارائه خدمات مطلوبتر هستند كه بايد مسئولان تلاش كنند به این مهم دست یابند و اعتماد بیمه شدگان را جلب کنند.

رستميان تصريح کرد: اگر واحد درمان تامين اجتماعي استان و خصوصا در بخش درمانگاه دامغان مشكلات و كمبودها در سر راه دارد بيان کند تا نمایندگان استان از طريق وزارتخانه و سازمان مرتبط پيگيري کنند تا مشكلات برطرف شود.

۴۶ پزشك متخصص در دامغان به امر طبابت مشغولند

نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوراي اسلامي به راه اندازي درمانگاه و كلينيك تخصصي رضايي در اين شهرستان اشاره داشت و افزود: در حال حاضر ۴۶ پزشك متخصص در شهرستان به امر طبابت مشغولند.

رستمیان با اشاره به اینکه نرم كشوري پزشك متخصص به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت ۱۶ پزشك متخصص است گفت: شهرستان دامغان در بحث داشتن پزشك متخصص در وضعيت مطلوبي قرار دارد.

وي گفت: برگزاري جلسات بهداشت و درمان به حل مشكلات اين بخش كمك مي كند چون اعضا با نظرات كارشناسي به برطرف شدن نواقص و كمبودها كمك فراوان مي كنند و برگزاري اين جلسات بايد به صورت منظم باشد.

هزینه ۲۰ميليارد ريالی براي تامين دارو در داروخانه هاي تامين اجتماعي استان سمنان

مدير كل درمان تامين اجتماعي استان سمنان نيز در اين نشست با اظهار اینکه از ابتدای سال تا کنون ۲۰ ميليارد ريال براي تامين دارو در داروخانه هاي درمانگاه هاي تامين اجتماعي در سطح استان هزينه می شود، افزود: داروهاي مورد نياز این درمانگاه ها از دو شركت دارويي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي كشور تامين مي شود.

دكتر سيد مجتبي اكرم با تاکید بر اینکه براي تامين دارو هيچ مشكلی وجود ندارد اضافه كرد: در صورت دریافت گزارشی مبنی بر كمبود داروهاي مورد نياز، اقدام مي شود.

وی عدم وجود بيمارستان تامين اجتماعي در شهرستان هاي استان را مهمترين علل نداشتن پزشك مختصص بيان كرد و گفت: از ابتداي سالجاري تاكنون يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در درمانگاه هاي این سازمان تحت درمان و ويزيت قرار گرفتند.

در نشست كميسيون بهداشت و درمان شوراي اسلامي شهر دامغان گزارش فعاليت كلينيك تخصصي برادران رضايي، وضعيت بهداشتي استخر دامغان ارائه و بررسي نامه هاي ارجاع شده به كميسيون نيز مطرح شد.

مديران اداره و درمانگاه تامين اجتماعي، شبكه بهداشت و درمان، مركز بهداشت، محيط زيست، دانشكده بهداشت، شبكه دامپزشكي، بيمارستان ولايت، جمعيت هلال احمر، انتقال خون و شهرداري از اعضاي اصلي كميسيون بهداشت و درمان شوراي اسلامي شهر دامغان هستند.