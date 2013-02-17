راه اندازی درمانگاه سیار امدادی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا لطیفی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر کشور قول راه اندازی این درمانگاه سیار را به دلیل حادثه خیز بودن استان داده است، گفت: از سوی مدیریت بحران استانداری نیز 300 میلیون تومان برای راه اندازی این درمانگاه به جمعیت هلال احمر اختصاص یافته است.

وی افزود: پیش بینی می شود این درمانگاه سیار تا پایان سال جاری برای استان خریداری و وارد استان شود.

وی با اشاره به اینکه درمانگاه سیار و اضطراری هلال احمر در مدت زمان بسیار کوتاه برپا می شود و به شکل بادی است، بیان کرد: بیماران در مواقع بحران و حوادث در این درمانگاه از اقدامات امدادی بهره مند شده و برای اعزام به بیمارستان تدابیر لازم اخذ می شود.

راه اندازی دو داروخانه هلال احمر در انتظار مجوز از علوم پزشکی

وی با اشاره فعالیت یک داروخانه هلال احمر در مرکز استان گفت: برای گسترش این داروخانه ها مجوز راه اندازی داروخانه در قاین و نهبندان از جمعیت هلال احمر اخذ شده و هم اکنون در انتظار اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هستیم.

وی با بیان اینکه هلال احمر سعی کرده در داروخانه تحت پوشش خود داروهای را با کمترین نرخ سود در اختیار بیماران قرار دهد، عنوان کرد: داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی علی رغم محدودیت های اعتباری و هزینه های بالایی که برای جمعیت داشته در این داروخانه تامین شده و در اختیار بیماران قرار می گیرد.

به گفته وی علی رغم آمار بالای بیماران سرطانی استان در گذشته بیماران برای تهیه داروها به استانهای خراسان رضوی و تهران برای تامین دارو مراجعه می کرده اند.

مراجعه 30 هزار نفر به داروخانه هلال احمر بیرجند

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در 10 ماه گذشته 29 هزار و 926 نفر به داروخانه هلال احمر مراجعه و خدمات دارویی استفاده کرده اند.

وی با اشاره به تشریح عملکرد معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ادامه داد: در سه بخش ارتوپدی فنی، فیزیوتراپی و کاردرمانی نیز به مردم استان خدمات ارائه می شود.

لطیفی با بیان اینکه بخش فیزیوتراپی بیش از سه دهه سابقه فعالیت در مرکز استان دارد، افزود: بخش فیزیوتراپی خواهران از سه سال پیش فعال شده و بصورت مستقل خدمات ارائه می دهد.

وی عنوان کرد: در 10 ماهه گذشته هزار و 71 بیمار از خدمات فیزیو تراپی این مرکز استفاده کرده اند.

وی عنوان کرد: بخش ارتوپدی از سال 79 فعال شده و در حال حاضر تنها در دو حوزه کمربند و کفش طبی خدمات ارائه می دهد.

به گفته وی از ابتدای امسال 245 نفر نیز از خدمات ارتوپدی و کار درمانی جمعیت هلال احمر استان بهره مند شده اند.

وی با اشاره به تشکیل تیم های درمان اضطراری در استان تصریح کرد: هر یک از این تیم ها شامل یک پزشک، دو پرستار و چهار تکنیسین فوریت های پزشکی است که در مواقع بحران و یا در مناطق محروم به نیازمندان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می دهند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی عنوان کرد: در شهرستان بیرجند چهار تیم، قائن دو تیم، فردوس سه تیم، نهبندان دو تیم و شهرستان سرایان یک تیم فعالیت می کنند.

وی با اشاره ویزیت 684 نفر توسط تیم های درمان اضطراری بیان داشت: از این تعدا111 نفر برای ادامه درمان به مراکز تخصصی ارجاع شده اند.

لطیفی با اشاره بهره مندی 192 نفر از خدمات بهداشت روان جمعیت هلال احمر استان گفت: کاروان های سلامت را نیز در استان تشکیل داده ایم که برای ارائه خدمات به روستاهای محروم اعزام وبه صورت رایگان بیماران را ویزیت می کنند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از توزیع 280 سبد بهداشتی در بین دانش آموزان محروم در مقطع ابتدائی شهرستان بیرجند خبر داد و تصریح کرد: این بسته ها شامل مسواک، خمیر دندان، حوله و شامپو بوده است.