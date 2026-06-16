جزئیات بورسیه «میناب ۱۵۶» برای دانشجویان و طرح سرآمدی معلمان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرحهای ملی «جایزه سرآمدی آموزشی جلوههای ویژه معلمی میناب ۱۵۶» و «بورسیه تحصیلی مسیر میناب ۱۵۶» با هدف ارتقای عدالت آموزشی، شناسایی الگوهای موفق تعلیم و تربیت و حمایت از دانشجویان مستعد مناطق کمتر برخوردار در سطح کشور به همت وزارت علوم اجرا خواهند شد ؛ و رونمایی رسمی از این طرحها بهزودی در محل وقوع حادثه انجام خواهد شد. طرحهایی که از یک سو به تجلیل از معلمان اثرگذار میپردازند و از سوی دیگر مسیر ادامه تحصیل دانشجویان نخبه را هموار میکنند.
این دو برنامه ملی در حوزه آموزش و توسعه سرمایه انسانی طراحی و معرفی شده است که محور نخست آن به شناسایی و تقدیر از معلمان و فعالان آموزشی برتر اختصاص دارد و محور دوم نیز با ارائه بورسیه تحصیلی از دانشجویان مستعد مناطق محروم حمایت میکند.
جایزه ملی سرآمدی آموزشی؛ تجلیل از چراغهای راه آینده
نخستین محور این برنامه با عنوان «جایزه ملی سرآمدی آموزشی جلوههای ویژه معلمی میناب ۱۵۶» و با شعار «چراغهایی که راه آینده را روشن میکنند» برگزار میشود. این جایزه با هدف معرفی الگوهای موفق آموزشی، تقویت فرهنگ نوآوری در نظام تعلیم و تربیت و ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی در میان فعالان آموزشی طراحی شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ارزیابی و انتخاب نامزدهای این جایزه در شش حوزه اصلی شامل «الهامبخشی و اثرگذاری تربیتی»، «عدالت آموزشی»، «فداکاری و مسئولیت اجتماعی»، «نوآوری آموزشی در مناطق محروم»، «تابآوری و مدیریت آموزشی در شرایط بحران» و «رضایت دانشجویان و فراگیران آموزشی» انجام خواهد شد.
فرآیند انتخاب برگزیدگان
فرآیند اجرایی این جایزه در دو سطح استانی و ملی تعریف شده است. در مرحله نخست، سازمانهای آموزشی و دانشگاههای هر استان نسبت به شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط اقدام خواهند کرد. پس از آن، منتخبان استانی وارد مرحله نهایی شده و توسط هیئتهای ارزیابی ملی مورد بررسی قرار میگیرند تا برگزیدگان نهایی معرفی شوند.
مشوقهای پیشبینیشده
دبیرخانه این طرح برای منتخبین مشوقهایی از جمله «اعطای تندیس ستاره میناب»، «ارائه گرنت آموزشی» و «حمایت از فرصتهای مطالعاتی» در نظر گرفته است.
بورسیه «مسیر میناب ۱۵۶»؛ حمایت از استعدادهای مناطق محروم
دومین محور این برنامه ملی با عنوان «بورسیه تحصیلی مسیر میناب ۱۵۶» و با شعار «آرمانهایی که نباید متوقف شوند» به حمایت از دانشجویان مستعد و کمبرخوردار اختصاص دارد. در قالب این طرح، تعداد ۱۵۶ بورسیه تحصیلی برای دانشجویان مستعد مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور در نظر گرفته شده است که با هدف کاهش موانع اقتصادی و فراهمسازی شرایط مناسب برای ادامه تحصیل آنان اجرا خواهد شد.
بسته حمایتی بورسیه
حمایتهای پیشبینیشده در این طرح شامل «پرداخت کمکهزینه تحصیلی»، «تأمین یا حمایت از هزینههای خوابگاه»، «ارائه خدمات بیمهای» و «تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی» است.
فرآیند و شاخصهای انتخاب دریافتکنندگان بورسیه
براساس برنامه اعلامشده، فرآیند انتخاب دانشجویان واجد شرایط در پنج مرحله شامل «انتشار فراخوان ملی»، «ثبت درخواست متقاضیان»، «بررسی و ارزیابی در سطح استانها»، «ارزیابی نهایی در سطح ملی» و «اعلام نتایج و معرفی برگزیدگان» انجام خواهد شد.
انتخاب دریافتکنندگان بورسیه نیز بر پایه مجموعهای از شاخصهای علمی و اجتماعی شامل «استعداد و توانمندی علمی»، «وضعیت اقتصادی و معیشتی»، «میزان محرومیت منطقه محل سکونت»، «انگیزه فردی و فعالیتهای اجتماعی» و «شرایط ویژه و امتیازات اختصاصی» صورت میگیرد.
گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی
طراحان و مجریان برنامه «میناب ۱۵۶» معتقدند اجرای همزمان این دو طرح میتواند ضمن شناسایی و تقدیر از چهرههای اثرگذار حوزه آموزش، فرصتهای برابر تحصیلی را برای دانشجویان مستعد مناطق کمتر برخوردار فراهم کرده و به تحقق عدالت آموزشی و توسعه سرمایه انسانی در کشور کمک کند.
نظر شما