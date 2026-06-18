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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

بازگشت سرمربی پیشین پرسپولیس به تیم محبوبش در استانبول

بازگشت سرمربی پیشین پرسپولیس به تیم محبوبش در استانبول

سرمربی پیشین پرسپولیس به طور رسمی هدایت فنرباغچه ترکیه را بر عهده گرفت‌.

به گزارش خبرنگار مهر، «عزیز ییلدیری» پس از پیروزی در انتخابات ریاست باشگاه فنرباغچه ترکیه نخستین تصمیم خود را در زمینه انتخاب سرمربی تیم گرفت و خیلی فوری قراردادی جدید را با اسماعیل کارتال امضا کرد.

اسماعیل کارتال سه دوره سابقه هدایت فنرباغچه را دارد که هر سه بار تیمش در رتبه دوم به عنوان نایب قهرمانی رسید.

او پس از ترک استانبول راهی تهران شده بود و برای پنج ماه هدایت پرسپولیس را عهده دار شد که چندان موفق نبود. او حالا بار دیگر به آرزوی خود که بازگشت به فنرباغچه بود، دست یافت تا شاید این‌بار بتواند با این تیم به قهرمانی برسد.

بازگشت سرمربی پیشین پرسپولیس به تیم محبوبش در استانبول

کد مطلب 6864167

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