به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از ۴۸ ساعت تا پایان مهلت تعیینشده برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی باقی مانده است، همچنان پرونده دیدار جنجالی گلگهر سیرجان و چادرملو اردکان در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال بلاتکلیف مانده و همین موضوع ابهام بزرگی را در تعیین سومین سهمیه ایران در آسیا ایجاد کرده است.
پیش از این کمیته انضباطی رأی خود را درباره این مسابقه صادر کرده بود که در صورت تأیید نهایی میتواند تأثیر مستقیمی بر جدول ردهبندی و تعیین تیم سوم ایران در مسابقات آسیایی داشته باشد. با این حال اعتراض چادرملو مبنی بر باخت انضباطی ۳ بر صفر باعث شد پرونده به کمیته استیناف ارجاع داده شود و اکنون همه چیز به تصمیم این مرجع قضایی بستگی دارد.
آنچه بر حساسیت موضوع افزوده، محدودیت زمانی موجود برای اعلام رسمی نمایندگان فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیاست. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده از سوی کارگروه ویژه تعیین نماینده آسیایی از سوی فدراسیون، در صورتی که کمیته استیناف تا ۳۱ خردادماه رأی نهایی خود را صادر نکند، سازمان لیگ ناچار خواهد شد بر اساس وضعیت فعلی مسابقات درباره پایان فصل و معرفی تیمهای حاضر در رقابتهای آسیایی تصمیمگیری کند.
در همین راستا، قرار است امروز شنبه جلسهای محرمانه با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برگزار شود تا آخرین وضعیت این پرونده و سناریوهای پیش رو مورد بررسی قرار گیرد. جلسهای که میتواند مسیر تصمیمگیری در یکی از مهمترین پروندههای ماههای اخیر فوتبال ایران را مشخص کند.
از سوی دیگر کمیته استیناف بر خلاف عرف معمول تصمیم به برگزاری ناگهانی جلسه فوقالعاده در روز یکشنبه کرده است که این نشست می تواند بر ابهامات موضوع مبنی بر فشارهای جانبی برای صدور رای بیافزاید.
این در حالی است که باشگاه پرسپولیس در روزهای اخیر تمرینات خود را آغاز کرده و این موضوع نشان میدهد سرخپوشان همچنان امیدوار هستند در صورت تغییر شرایط و نتایج احتمالی پرونده، شانس حضور در رقابتهای آسیایی را به دست آورند چراکه گلگهر و چادرملو نیز در مواضع رسمی خود اعلام کردهاند تابع تصمیمات نهایی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال خواهند بود.
با این حال، نگرانی اصلی مدیران فوتبال ایران به تبعات احتمالی هر تصمیم بازمیگردد. در صورتی که کمیته استیناف در ساعات پایانی و تحت فشار زمان، حکمی متفاوت از رای اولیه صادر کند، بدون تردید موج تازهای از اعتراضها و حاشیههای حقوقی شکل خواهد گرفت. اتفاقی که میتواند فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را با چالشهای جدیدی مواجه کند.
اکنون همه نگاهها به اتاق کمیته استیناف فدراسیون فوتبال و همچنین نتیجه جلسه سازمان لیگ با مسئولان فدراسیون دوخته شده است که باید ظرف ساعات آینده انجام شود. تصمیمی که نه تنها سرنوشت سومین سهمیه آسیایی ایران را مشخص میکند، بلکه میتواند پایان رسمی فصل بیستوپنجم لیگ برتر را نیز رقم بزند. در چنین شرایطی، ۴۸ ساعت آینده شاید یکی از تعیینکنندهترین مقاطع فوتبال ایران در سالهای اخیر باشد.
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