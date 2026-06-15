ترانزیت بیش از ۸۴ هزار تن کالا از مرزهای چابهار و ریمدان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عبدالهی از ترانزیت ۸۴ هزار و ۴۸۷ تن کالا از طریق مرز آبی چابهار و پایانه مرزی ریمدان در دو ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت ۸۴ هزار و ۴۸۷ تن انواع کالا از طریق مرزهای چابهار و ریمدان ترانزیت شده که این حجم از جابهجایی توسط ۳۷۶۰ سفر ناوگان حملونقل جادهای انجام گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان افزود: موقعیت راهبردی جنوب استان و برخورداری از ظرفیتهای مهم مرزی و بندری، نقش این منطقه را در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور بیش از پیش برجسته کرده است.
وی با اشاره به ترکیب کالاهای ترانزیتشده تصریح کرد: عمده کالاهای وارداتی شامل لوازم یدکی، شکر، تایر، برنج، گوشت تازه و انبه بوده که پس از ورود از طریق مرزهای جنوب استان به مقاصد مورد نظر حمل شدهاند.
نظر شما