به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: یکی از اتفاقات مطلوب شبانه‌روز گذشته در کشور، شکل‌گیری ابرها و وقوع رگبارهای موسمی در جنوب‌شرق ایران بود که برای نخستین بار در روزهای گرم سال جاری رخ داد.

وی افزود: بعدازظهر امروز (دوشنبه، ۲۵ خرداد) نیز تمامی شرایط برای وقوع رگبارهای موسمی در بلندی‌ها و دامنه‌های جنوب استان سیستان و بلوچستان و همچنین ارتفاعات شرقی هرمزگان فراهم است.

اصغری بیان کرد: افرادی که امروز بعدازظهر قصد سفر به مناطق شمال‌غرب کشور را دارند، به‌ویژه در مناطقی مانند خلخال، اردبیل، میانه، اهر، تبریز، خوی، ارومیه و مناطق اطراف، باید آمادگی مواجهه با بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد شدید را داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به احتمال وقوع صاعقه، توصیه می‌شود شهروندان از حضور و فعالیت در ارتفاعات استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به شرایط جوی سواحل شمالی کشور گفت: جریانات دریا به خشکی علاوه بر ایجاد تلاطم در آب‌های دریای خزر، موجب انتقال رطوبت به مناطق ساحلی و وقوع بارندگی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان خواهد شد.

وی یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، شدت بارندگی‌ها در برخی مناطق از جمله ماسال، لنگرود و لاهیجان در استان گیلان و همچنین شهرهای گمیشان، آق‌قلا و مراوه‌تپه در استان گلستان بیشتر از سایر نقاط خواهد بود.

اصغری تصریح کرد: با توجه به مواج بودن دریای خزر، حتی به شناگران حرفه‌ای نیز توصیه می‌شود امروز و فردا از شنا و تفریحات دریایی در این پهنه آبی خودداری کنند.

وی افزود: طی چند روز آینده سرعت وزش باد در استان تهران، خراسان جنوبی و کردستان به حدی خواهد رسید که برای این مناطق هشدارهای لازم صادر شده است.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی شمال شرق کشور گفت: ساکنان استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی علاوه بر بارش‌های پراکنده در بازه زمانی امروز و فردا (سه‌شنبه، ۲۶ خرداد)، با نوسانات محسوس دمایی نیز مواجه خواهند شد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تنش‌های دمایی پیش‌بینی‌شده، فعالان بخش دامداری باید نسبت به تأمین آب کافی برای دام‌ها توجه ویژه داشته باشند و تمهیدات لازم را در این زمینه در نظر بگیرند.